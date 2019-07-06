草屯垃圾堆到2萬噸 只能打包

2019-07-06

〔記者佟振國／南投報導〕到底還要堆多久？今年已過大半，但南投縣草屯鎮今年堆置的垃圾均未外運，除了壓縮封膜打包七千噸，仍有一萬三千噸的垃圾山，讓堆置場幾乎快爆了，縣府環保局無奈表示，全台焚化爐陸續面臨整改期，也導致中央調度困難，現階段中央仍要求南投縣持續將垃圾打包暫存，最近又發包五千四百多萬元，將儘速協助草屯鎮。

沒地方燒 中央要求繼續打包暫存

南投縣沒有垃圾焚化爐，全縣十三鄉鎮市每天約產生二百五十噸垃圾，須外運焚化處理，近幾年只要碰上外縣市的焚化爐歲修，南投縣的垃圾處理就要拉警報，來不及消化的垃圾只能暫時堆置，草屯鎮至今已堆置二萬噸垃圾。

草屯公所表示，除了縣府補助垃圾壓縮封膜打包七千噸，現在還有一萬三千噸垃圾堆積如山，不少民眾開車路過國道六號東草屯交流道，遠遠就能看到尖尖的垃圾山，實在不美觀，今年上半年以來草屯的垃圾均未外運處理，清潔隊堆置場已經快要爆掉了，希望縣府環保局幫幫忙。

環保局指出，目前已非焚化爐歲修問題，全台廿多個焚化爐多數已經老舊，效能降低，也陸續面臨廿年的整改期，許多機組設備都必須更新，垃圾焚化處理量減少，中央的調度也相對困難，下個月進入用電高峰，焚化爐處理垃圾過程中汽電共生所發電力可轉賣台電，若有增加焚化處理量，將儘量協助草屯鎮垃圾外運處理。

但現階段中央仍要求南投縣持續將垃圾壓縮封膜打包暫存，縣府環保局最近又發包五千四百萬元，將儘速協助草屯鎮，也希望各鄉鎮市持續推動垃圾減量，共度難關。

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