苗縣5小鎮漫遊 產地美食饗宴上桌

2019-07-04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府呼應交通部觀光局「二○一九小鎮漫遊年，策畫苗栗特色小鎮旅遊，於六日起在竹南、通霄、公館、苑裡、大湖，辦理五場產地餐桌美食饗宴，原本每人一千二百八十元，每場限量一百人優惠價二百九十九元，另與結合知名手機遊戲「Ingress」，推出互動出遊好康活動。

苗栗縣三義、南庄國際雙慢城為知名觀光景點，苑裡鎮與公館鄉於今年交通部觀光局的經典小鎮票選活動，分別獲得第一及第五高票，大湖及南庄鄉也名列客委會推薦的十大客庄小鎮。

竹南、通霄、公館、苑裡、大湖推出

縣府文觀局長林彥甫表示，苗栗許多景點都蘊含深刻的故事和工藝與風味，加上是農業大縣，為讓旅人透過食材、產地、風景感受在地文化，規劃六日於竹南崎頂新樂園、十二日在通霄飛牛牧場、十三日在公館玉順紅棗園、十九日在苑裡東里家風、廿日到大湖薑麻園，辦理五場產地餐桌美食饗宴。

每場限量一百人 優惠價二百九十九元

文觀局指出，五場活動都加碼送好康給搶先報名的遊客，每場限一百人，總價值原本每人一千二百八十元的費用，優惠只要二百九十九元，可上網查詢「好客心時尚 苗栗小鎮慢食節」官網報名。

另推手遊及觀光 完成指定任務有好禮

另，縣府也結合知名手機遊戲「Ingress」，廣邀全國玩家透過台鐵山海線、高鐵、汽機車運具到苗栗體驗手遊及觀光，十八日至廿五日至苗栗全縣完成一面指定任務組圖，即可將任務組圖與玩家名稱截圖上傳至指定網址https://forms.gle/qcsNDRsph8pWk46EA ，可獲經典小鎮Ingress卡乙只，完成三面指定任務組圖，可獲得Ingress限量精緻紀念卡乙只等。

縣府也邀客家妹陳明珠與旅遊行腳節目主持人周永訓、也就是冒險王「阿布」，為活動打頭陣，實際走訪南庄、三義、大湖、公館、苑裡鎮等五個小鎮踩線並拍攝宣傳影片。兩人昨天出席啟動儀式，陳明珠賣力行銷自己家鄉的旅遊亮點，而阿布對小鎮印象美好，表示要為自己規畫親子旅行。

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