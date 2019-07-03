豪大雨強襲 桃園市區鐵軌淹沒、山區泥流蔓延

2019-07-03

〔記者鄭淑婷、李容萍、許倬勛、魏瑾筠／桃園報導〕受到低壓帶影響，桃園市昨天下午下起豪大雨，桃園、龜山、八德、大溪、龍潭、復興、中壢、平鎮都被列入淹水警戒區，大溪及龍潭區最大時雨量更達一百毫米、超過兩百年重現期。市府水務局統計，各地通報災情達一四一件，其中，台鐵桃園至鶯歌段鐵軌因水淹軌面，一度造成雙線不通，直到晚間六點四十三分才恢復正常。台四線大溪區崎頂段下坡、武嶺橋西端的邊坡滑落，已緊急搶修。

大溪、龍潭 時雨量達100毫米

每逢大雨就淹水的龜山工業區興邦路、機場捷運A8長庚醫院站周邊路段，八德區桃鶯路、長興路、建國路，昨天同樣發生積淹水災情，桃鶯路甚至有水淹進民宅，而福德一路淹水達四十公分，讓車主苦笑：「宛如水上行舟！」

淹水逾40公分 整排機車泡湯

時雨量最大的龍潭區大昌路一段、健行路因地勢低窪，瞬間大雨無法排除，積水超過四十公分、淹水至成人膝蓋高，整排機車泡在水中，龍潭大池上游也因河道宣洩不及，河水不斷溢出；蘆竹區南福街二五五巷涵洞，則因地勢低窪且臨南崁溪，因溪水瞬間暴漲，一輛寶馬轎車駛入涵洞後泡水拋錨，所幸駕駛及時逃出。

台四線崎頂段 邊坡崩路泥濘

台四線大溪區崎頂段下坡、武嶺橋西端的邊坡，昨下午四點多發生大量泥流夾帶石頭滑落，整條路泥濘不堪，時值下班交通尖峰時段，讓機車騎士行經膽戰心驚；公路總局第一區養護工程處復興工務段段長范又升表示，可能是鄰近三元一街邊坡崩坍，在大雨灌注下形成泥流滑落路面，已調派小山貓前往搶修。

水務局表示，昨天的豪雨因瞬間降雨強度過大，造成多處路段積淹水，第一時間就派員到場了解淹水情形，災後將逐漸派員調查研擬短中長對策改善。

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