培諾米達幼兒園違規7次仍取得準公幼？ 洪婉臻：魔鬼就藏在北市府

民進黨台北市議員洪婉臻指出，培諾米達幼兒園光在2019年就有7次違規紀錄，隔年依然成為準公幼。（圖由洪婉臻辦公室提供）

2024/07/29 16:07

〔記者詹湘淇／台北報導〕台北市政府上週針對私立幼兒園培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅性侵幼童案提出檢討報告，稱全案主動移送監察院。民進黨台北市議員洪婉臻指出，培諾米達幼兒園光在2019年就7次違反《幼兒教育及照顧法》，北市府卻只令其「限期改善」，隔年依然能成為準公共教保服務機構，「到底是多強硬的後台，足以讓柯文哲、蔣萬安兩任市長背書？」

洪婉臻表示，受害家屬早在今年4月就已自行將案子送監察院調查，監察院7月16日就發新聞稿公布狼師姓名及幼兒園名稱，並已立案調查，但蔣萬安現在才說要主動送監院調查，還好意思說要走在法律更前面，「蔣市長你是在慢幾點的？不僅狀況外還臉皮非常厚！」洪婉臻批評，柯文哲、蔣萬安兩位市長，一個不道歉只關心直播流量、一個刻意營造很有肩膀樣，孰不知都是都是在作秀，呼籲兩人對外說明，到底是誰一路在護航培諾米達幼兒園，造成不斷有孩子受害？

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洪婉臻說明，培諾米達幼兒園光在2019年就有7次違反《幼兒教育及照顧法》紀錄 ，包含師生比不符、2歲以上未滿3歲幼兒與其他年齡混齡、未依法簽訂教保服務契約、沒公布教保員學經歷與證照、未定期檢驗飲用水跟沒有每日消毒紀錄等等問題。然而，培諾米達幼兒園當年只被要求「限期改善」，還在2020年2月1日成為準公共教保服務機構。洪婉臻指出，因為有了北市府的準公幼認證，所以家長持續將孩子送托，培諾米達幼兒園也從108學年至今陸續領走2852萬餘元的龐大補助。

洪婉臻說，到底是多強硬的後台，足以讓柯文哲、蔣萬安兩任市長背書，進而讓多少家庭心碎，提供補助養著一頭可惡至極的狼？魔鬼就藏在北市府，要補救就應大刀闊斧、好好糾錯整頓，彌補受害孩童與家長，不要成天只會出一張嘴，盡說些家長無感的政令宣導。

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