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台南與全聯合作設紙錢集中箱 永康、東區率先登場

台南市環保局今年深入鄰里社區長期設置紙錢集中箱。（圖由南市環保局提供）

台南市環保局今年深入鄰里社區長期設置紙錢集中箱。（圖由南市環保局提供）

2024/07/29 16:23

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局今年與全聯福利中心合作，深入鄰里社區長期設置紙錢集中箱，目前已設置19處，分別是永康及東區15家全聯門市及東區虎尾寮4處，未來將持續拓點。

南市環保局表示，只要是中元普度期間及未來初一、十五及初二、十六祭拜期間，都提供紙錢集中收運的服務，呼籲市民選擇「替代燒、適量燒、乾淨燒」，響應環保之餘，也兼顧了民俗傳統文化。

環保局表示，中元節即將到來，許多民眾為了普度祖先及好兄弟，開始籌備三牲四果、零食餅乾等供品，不過焚燒紙錢過程中產生的煙霧，污染環境也對健康造成威脅。環保局鼓勵市民參與社區或廟宇的「集中普度」，向祖先表達敬意，也為環境保護盡一份心力。

市長黃偉哲指出，儘管焚燒紙錢是傳統習俗之一，但其產生空氣污染問題不可忽視，建議市民可逐步朝向「替代燒、適量燒、乾淨燒」的減量新3燒模式。

第一步「替代燒」即是將紙錢改以白米、麵條等「以物代金」，或捐助公益「以功代金」。第二步「適量燒」即是減少紙錢使用量及選擇易燃性佳的CNS認證紙錢，將污染降至最低，最後一步就是「乾淨燒」。

環保局表示，市民可參加寺廟或社區普度，讓紙錢集中焚化處理。如市民維持在家中普度，也可以搜尋附近是否有環保局設置的紙錢集中箱，後續由環保局協助載運至淨圓滿紙錢專爐焚化。

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