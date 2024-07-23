信仰兼顧環保 增19處紙錢集中箱

永康及東區十五家全聯福利中心門市，及東區富強里、自強里、裕聖里及關聖社區活動中心等四處設置紙錢集中箱。（記者王姝琇攝）

2024/07/23 05:30

配合中央新政策 提倡集中燒、適量燒、替代燒

〔記者王姝琇／台南報導〕農曆七月中元普度盛事即將到來，環境部力邀宮廟配合提倡「新紙錢三燒」政策，推廣集中燒、適量燒及替代燒，鼓勵民眾「以功代金」捐款，同時台南市環保局更擴增十九處設置紙錢集中箱，讓民眾將家中普度紙錢就近交付集中燒，期望能更有效減少空污。

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環境部長彭啓明等人昨日出席在台灣首廟天壇舉辦的「中元普度眉角多．集中普度好安心」宣傳，鼓勵民眾參與宮廟舉辦的普度法會，並力邀宮廟共同提倡「新紙錢三燒」，同時兼顧環保與傳統信仰，減少空氣污染物排放，改善生活環境品質。

後續將長期設置並持續拓點

南市環保局長許仁澤表示，去年於東區示範設置的紙錢集中箱回響熱烈，今年再與全聯福利中心合作擴增據點，包括永康及東區十五家門市，以及環保局於東區富強里、自強里、裕聖里及關聖社區活動中心等四處設置紙錢集中箱，歡迎市民將家中普度紙錢就近交付集中燒；後續將長期設置並持續拓點，在初一、十五，初二、十六拜拜時也能多加利用。

彭啓明指出，新紙錢三燒政策包括「集中燒」，透過各縣市環保局的收運，將紙錢送至設有空污防制設備的焚化爐或環保金爐焚燒；「適量燒」鼓勵民眾使用大面額紙錢及高品質紙錢，以從源頭減少焚燒紙錢的量；「替代燒」採用以功代金或以米（物）代金等方式，從根本改變燒紙錢的祭祀觀念。

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