凱米颱風造成8貨輪擱淺 估1週內抽油完成

巴西亞（BASIA）輪完成油污抽除。（航港局提供）

2024/07/29 15:54

〔記者蔡昀容／台北報導〕凱米颱風造成台南、高雄及屏東等地8艘外籍貨輪擱淺，航港局督促業者優先辦理船舶殘油移除作業，截至昨天（7月28日）晚間，完成巴西亞（BASIA）及阿諾（ALANO又名蘇菲亞SOPHIA）兩艘船共51噸殘油與油污水移除作業；其餘6艘今（29）日陸續抽油作業，預計1週內完成。

凱米颱風25日造成8艘貨輪擱淺南台灣岸際，其中3艘擱淺於台南市、2艘擱淺於高雄市、3艘擱淺於屏東縣，殘餘油料合計370餘噸。第一時間油閥均關閉，油污料都保留在船體油櫃內，88名船員目前都經安置無虞。

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交通部部長李孟諺指示，在確保人命安全無虞情況下，將油污染防治列為優先執行工作，航港局長葉協隆指揮，海象轉趨穩定之後，27日展開擱淺船舶周邊防污設施佈放及抽油作業，屏東縣的巴西亞輪及台南市的阿諾輪，昨（28日）晚順利抽除殘油。

依莉安娜、鴻盛88（HONG SHENG 88）、新利（XIN LI）、多芬（DOLPHIN）、凱達（KETA）與吉娜（GINAN）等船，今天也進行抽油作業，預計8月5日完成所有抽油作業。

另，鴻盛88輪所載貨櫃漂流至興達漁港附近岸際，櫃內所載貨物隨貨櫃破損外流，為維護環境清潔，航港局已會同高雄市政府環保局及國軍8軍團，今天展開消毒及該等貨櫃與貨物清除作業，針對相關船舶漂流貨櫃，航港局亦發布航船布告提醒往來船舶注意航安，並啟動貨櫃打撈作業。

航港局表示，船體經過評估，若有脫離可能，就會實施脫離作業，若無機會，會採取就地拆解。至於發生傷亡的福順輪號，目前位置尚不明，由海巡協助搜索追蹤。

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