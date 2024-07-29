北市網購食品抽驗不合格率20％ 蝦皮、PChome都上榜

衛生局抽驗「法國葛宏德天然海鹽-1kg」檢出重金屬砷超標，電商平台為PChome24購物網。（台北市衛生局提供）

2024/07/29 12:40

〔記者江采蓁／台北報導〕近年來網路購物蓬勃發展，越來越多民眾習慣上網購買各種日常所需食品，台北市衛生局針對網路電商平台販售的生鮮蔬果及食用鹽類食品進行網購抽驗，共計抽驗30件產品，今（29）日公布檢驗結果有2件水果產品、3件百合產品、1件食用鹽類食品不合格，共計不合格率20％，抽驗廠商包括知名電商平台PChome、蝦皮購物。

衛生局這次共計抽驗30件產品，生鮮蔬果類食品中有2件生鮮水果產品「台灣-貴妃玉荷包」及「越南-干腰榴槤（小貓山王）」檢出農藥殘留量超標，抽驗廠商皆為放心初蔬果網；3件生鮮百合產品「百合根」、「北海道白銀食用百合球根一球199元（非常好吃）」及「日本百合（北海道）XXL」檢出重金屬鎘及農藥殘留量超標，電商平台為蝦皮購物之不同賣家；1件「法國葛宏德天然海鹽-1kg」檢出重金屬砷超標，電商平台為PChome24購物網；針對不符規定產品，已令業者或移請所轄衛生局通知平台下架不得販售，經查產品來源屬外縣市者已移所轄衛生局處辦，屬北市業者，若經調查違規屬實將依法處辦。

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食品藥物管理科長林冠蓁補充，衛生局每年會進行1至3次網路食品抽驗專案，而今年2月也因應蘇丹紅事件增加網購辣椒粉抽驗專案，目前北市網購不合格率為2021年7.4％、2022年0％、2023年22％、2024目前30％，顯見逐年上升趨勢。

此外，衛生局說明，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者6萬元以上2億元以下罰鍰；重金屬不符「食品中汙染物質及毒素衛生標準」者，涉違反食品衛生安全管理法第17條規定，依同法第48條經命限期改正，屆期不改正者，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局抽驗「台灣-貴妃玉荷包」檢出農藥殘留量超標，抽驗廠商為放心初蔬果網。（台北市衛生局提供）

衛生局抽驗「日本百合（北海道）XXL」檢出重金屬鎘及農藥殘留量超標，電商平台為蝦皮購物。（台北市衛生局提供）

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