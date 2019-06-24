反紅媒遊行 學者︰香港反送中 激化守護民主決心

2019-06-24

姚立明開第一槍︰不接受中字號媒體訪問

〔記者劉力仁、吳柏軒、陳昱勳／台北報導〕「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」活動，民眾大喊「紅色媒體滾出台灣」，名嘴姚立明、熱血公民教師黃益中、導演李惠仁、民進黨秘書長羅文嘉、周偉航、立委王定宇，時力黨主席邱顯智、立委徐永明、前行政院長游錫堃、北市議員邱威傑、苗博雅都上台發言，姚立明開第一槍，表示不再接受中字號媒體訪問。

姚立明說，敵人趁隙買了許多人、媒體，連高雄地方電台都買，這些電台廣告時間竟播中國歌曲。反紅媒並非侵犯言論自由，紅色媒體如果有一天成功了，真的握有中央的權力，我們損失的是再也沒有免於恐懼的自由。

台北市議員苗博雅表示，獨裁政權的第一步，就是透過紅色媒體掌控認知、蒙蔽真相；民主不是天上掉下來的。台北市議員邱威傑（呱吉）表示，中國中央電視台曾經找他業配，但他實在舔不下去。

香港銅鑼灣書店創辦人林榮基因販賣禁書被中國拘禁八個月，之後流亡到台灣。他憂心表示，在紅色政權滲透下，香港九家平面傳媒，現在只有一家站在香港人立場說話，他呼籲國人重視紅色媒體對於台灣民主的危害，否則有一天可能要跟他一樣逃命。

中正大學傳播系教授胡元輝受訪表示，台灣有言論自由，但媒體若虛構、扭曲訊息，以假新聞傳遞特定目的，便觸犯廣電三法，違反事實查證、公平原則等，應以法律約束；刻意不報導特定議題，則牽涉媒體倫理與專業。閱聽眾上街，已展現台灣人民不弱智，可鑑別良莠。

台大新聞所教授王泰俐則說，去年底九合一大選後研究，僅四成民眾察覺國內遭「紅色力量」滲透，然半年多來國際各種事件發生，如香港反送中活動已激起台灣擔憂，怕變「香港第二」，民眾深深體認，如空氣跟水一般的民主自由，若不維護恐消失。

國內逾百大專校院學生團體日前發起的「青年抵制假新聞陣線」，則聲明支持立法院推動「中共代理人」修法，要讓中共黑手無所遁形。

NCC︰撤照要慎重 中天、中時未回應

國家通訊傳播委員會（NCC）表示，民主國家要撤電視台執照須慎重、符合比例原則。針對相關質疑，中天、中時並未回應。

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