鋒面威脅今仍持續 提防強降雨

2019-06-14

〔記者蕭玗欣、許倬勛、萬于甄／綜合報導〕鋒面威脅尚未解除！中央氣象局表示，隨著鋒面南壓、西南風增強，今晨起雨勢將由北往南擴展，西半部和東北部地區要留意短時強降雨發生，提防豪雨級大雨來襲，鋒面經過地方也會出現強陣風、雷擊等劇烈天氣現象；預估入夜後鋒面越往南移，各地降雨可望趨緩，週末除南台灣降雨機率仍高，其他地區可望看到陽光露臉。

入夜後各地降雨趨緩

氣象局預報員程川芳表示，今天鋒面再度南壓，雲系重新建立起來，結構相當完整，又伴隨西南風增強，預估清晨雨區將由北往南擴大，西半部和東北部地區易有強降雨。特別提醒，鋒面所到之處都要注意有短時強降雨、雷擊和強陣風等聚力天氣現象，尤其中南部山區因連日降雨，容易有落石和土石坍方發生。

氣象局指出，週末鋒面移到巴士海峽，預計南台灣和花東地區仍有殘餘水氣，午後容易出現較大雨勢，其他地方大致多雲到晴，可望見到久違的陽光。

氣溫方面，氣象局預估，今天北台灣高溫可達廿七、廿八度，南台灣沒下雨的時候也有卅一、卅二度；週末各地高溫上看卅度以上。

曾文水庫4天進帳6千萬噸

而梅雨鋒面持續發威，截至昨晚六點，石門水庫蓄水率達九十八％接近滿水位，前晚十點卅分起，已開啟排洪隧道調節性放水。

南區水資源局統計，台南曾文水庫四天來進水量超過六千萬噸，曾文－烏山頭水庫蓄水率已達五十六．七％；南化水庫進水量也有兩千萬噸，蓄水率更來到八十八％，對水情挹注相當有幫助。

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