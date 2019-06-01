大學校長遴選辦法修正案 台大：可接受

2019-06-01

教部強化候選人資格審查、資訊揭露 並規範遴委迴避機制

〔記者簡惠茹、林曉雲／台北報導〕為了避免類似台大、陽明等國立大學校長遴選重大爭議再現，教育部預告「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法修正草案」，強化校長候選人資格審查機制、候選人擔任重要職務之資訊揭露，以及校長遴選委員會委員利益迴避與自律規範，並明確劃分校務會議與遴委會間之權責。台大表示，大體可以接受，會據以修正相關要點。

劃分校務會議與遴委會權責

台大主秘孫效智表示，從遴選嚴謹性角度來看，教育部修正草案大體上可接受，與去年四月十一日公布的版本相較也有進步，最重要的調整是資訊揭露及遴選委員迴避機制。

國立大學若依此修改校內法規並於遴選過程中確實執行，當可避免不必要之爭議，這部遴選辦法，讓國立大學未來校長遴選有具體的依法行政基礎。等草案生效後，台大當據以修正校長遴選委員會組織及運作要點，並建議遴委會依之修正遴選作業細則。

中山校長︰大學要自我課責

中山大學校長鄭英耀表示，其實原來的遴選辦法，對於應該揭露的資訊或應該要迴避的關係，均有規定，如果校長候選人兼職多，難以詳盡列出，至少遴選委員要主動提出迴避討論，徒法不足以自行，教育部修改辦法後，大學本身要自我課責，幕僚作業亦應盡責周全，校長遴選才不會發生爭議。

中興校長︰贊成遴委任期二屆

中興大學校長薛富盛表示，校長候選人或遴委如果未能善盡職責，教育部再怎麼修法都沒有用。為什麼有些學校的校長遴選，也是依教育部原本訂的遴選辦法，就沒有問題？可見不是辦法出了問題，而是人的問題。不過他同意教育部修法限制遴選委員任期二屆，不能無任期限制，台大既是高教的領頭羊，學校本身也應思考自己要負的責任。

國立大學校長遴選委員會 組織及運作辦法修正草案重點

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