衛福部本週與地方討論 盤點長照可用空間與資源

2019-05-06

〔記者林惠琴／台北報導〕布建公共化住宿式機構是政府長照政策的下一波重點，衛福部次長薛瑞元表示，本週將與各縣市開會討論，請地方政府協助盤點廢校或其他可用空間，並請中央政府部會協助盤點榮民醫療體系、國營事業土地或農會房舍等閒置資源，希望充分應用不同領域土地及資源，補強長照機構服務。

布建公共化住宿式機構 下一波重點

配合政府推動長照，中華郵政已盤點空間，評估住宿式機構可行性，預估每處可提供六十到一百床。其中，台北市南港郵局的三至五樓，已確定將成立首間「長照中心郵局」，由衛福部基隆醫院負責，預計今年十月可建置完成。

首間長照中心郵局 南港10月完成建置

除了郵局外，公立醫療院所也在評估中，台北榮總院長張德明受訪就曾提及，北榮部分分院過去主要提供榮民休養，但因高齡榮民人口減少，現正進一步討論是否擴大在長照體系的應用，除可部分招收一般民眾，更可釋出土地，由政府支持、補助增建長照機構，提供需要的民眾另一種選擇。

農委會輔導處副處長蘇夢蘭指出，配合長照政策，農會房舍也正進行盤點，要作為住宿式機構的空間可能較不容易，但像是推廣教育中心、辦公廳室等，應可用於老年人共餐或其他活動場地。

薛瑞元補充，除了持續請中央政府單位協助盤點榮民醫療體系、國營事業土地或農會房舍等閒置資源外，預計本週將與各縣市開會，會請地方政府協助盤點廢校或其他可用空間，進一步發展長照機構服務量。

台北市南港郵局的三至五樓，已確定將成立首間「長照中心郵局」，由衛福部基隆醫院負責，預計今年十月可建置完成。（資料照）

長照住宿式機構待布建區域

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