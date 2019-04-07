檢疫都OK 台灣芭樂出口美國有望

2019-04-07

〔記者林惠琴／台北報導〕今年芭樂生產量大增，三月連續半個月北農每天交易量突破一百公噸，三月三十日批發價格更降到每公斤十．八元、創下近四年新低，但農委會啟動系列因應措施後，價格在四月四日上揚至十七‧七元，並傳出今年台灣芭樂可望輸入美國，成為繼墨西哥後，第二個芭樂輸美的國家。

農委會統計，去年台灣芭樂外銷量最多的區域分別是加拿大一五七二公噸，其次為中國七○七公噸，第三為香港五八○公噸。

農委會防檢局副局長鄒慧娟表示，過去我國芭樂無法輸往美國，主要是美國擔心果品有東方果實蠅、瓜實蠅、南瓜實蠅等病蟲害，會藉此傳入當地形成威脅，但我國在二○○九年開發出一套利用低溫的檢疫殺蟲處理方法，不只可以成功消滅此三種病蟲，且不會影響果品品質，加上供果園、包裝廠的嚴格管理模式，更可以確保出口品質。

鄒慧娟指出，美國在接獲我國芭樂輸入當地的申請後，首次輸入風險評估確認通過，在去年底預告我國芭樂輸美的檢疫條件，預告評論期已於今年二月十二日到期，期待美國可以在整理相關意見後，儘速公告我國芭樂輸美的檢疫條件，以及開放進口的時間。

芭樂輸日、韓 也在申請中

鄒慧娟強調，目前台灣芭樂已輸出至歐盟、加拿大、中國、港澳、新加坡、馬來西亞等地，若可以順利輸美，將成為繼墨西哥後，第二個將芭樂賣到美國的國家，現也向日本、韓國提出輸入申請，但對方仍在評估中，希望能夠趕快傳出好消息。

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