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瞎米？「婚逃賣卵蛋」！里長趣味標示讓人會心一笑

新北市土城區埤林里的告示「婚逃賣卵蛋」很吸睛，里長蔡志紅說分明。（記者翁聿煌攝）

新北市土城區埤林里的告示「婚逃賣卵蛋」很吸睛，里長蔡志紅說分明。（記者翁聿煌攝）

2024/06/22 12:23

〔記者翁聿煌／新北報導〕瞎米？什麼叫做拜託大家「婚逃賣卵蛋」？新北市土城區埤林里內，里長蔡志紅張貼如此標語，乍看之下還以為是「警告逃婚」啟事，蔡志紅笑著解釋，因為社區非常重視環境清潔，他希望志工們的努力，不要被民眾亂丟垃圾、菸蒂而破壞了，所以要大家「婚逃賣卵蛋」，台語念起來就是「菸頭別亂丟」，趣味橫生的標語令人會心一笑，也發揮提醒注意環境清潔的效果。

蔡志紅上任里長以來，十分重視社區環境清潔，尤其里內有一塊巷道內土地，因為所有權人太多尚未整合建屋，結果有人亂丟垃圾、孳生蚊蠅，他帶著里內的環境志工，將空地整理成社區的小公園，花木扶疏，還有小池塘，為避免造成病媒蚊的天堂，他在池中養蓋斑鬥魚。

蔡志紅細心注意到里內巷弄的水溝縫，很容易被丟菸頭，因此他將廢棄的紗窗網回收利用，墊在水溝蓋內，有助於環保志工掀開清理，避免雜物與垃圾堵塞水溝，回收的紗網還可以做成網套，提供給民眾在夏天套在水桶上，避免有病媒蚊寄生。

蔡志紅說，里內環境在大家的共同努力下，不僅讓居民有良好的生活品質，也能確保身體健康，有趣的標語則是希望大家共同配合，減少亂丟垃圾、菸蒂，也減少環境志工的辛勞。

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