台鐵新訂票系統 開放指定劃位

2019-03-05

〔記者陳宜加／台北報導〕台鐵新一代票務系統將於四月九日開放個人訂票！昨起測試新版系統，最大亮點為開放指定座位，以及同班車換座、即主動媒合分段空位，確保全程均有座位。乘客也可一次輸入三個車次或三個行程搶空位。台鐵表示，新版系統可承受每秒六十萬人上線，但搶票仍須手腳快。

每秒供60萬人上線 每分鐘可售15萬張

台鐵表示，第四代票務系統已於二月廿一日上線，已開放十人以上團體訂票服務；四月九日起開放預訂乘車日四月廿三日後的個人訂票。新版系統昨起開放測試，個人訂票方式有快速、完整、兩鐵列車、實名制列車、原住民返鄉等五種。

台鐵資訊中心主任彭坤炎表示，系統並整合即時查詢列車時刻與當日班次正常或延誤行駛情形。另外，「台鐵e訂通」APP也將配合改版，除具備網頁所有功能外，也將提供無紙化車票，乘客下載QR-code即可感應進出站，今年底更可望結合行動支付功能。

家住花蓮的王姓旅客認為，新系統恐增加程式運算負擔，伺服器更應更新，否則連假訂票就塞車，恐仍搶不到座位。彭坤炎回應，新系統已優化，預估每分鐘約可售出十五至廿萬張車票。

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