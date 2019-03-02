拚高教未來 大學校長首拋「公私併」

2019-03-02

中山與高醫大合併為中山高醫 可整合區域資源

〔記者林曉雲、黃旭磊／台北報導〕少子化致高教寒冬，多所大學走向整併之路，「公公併」之外，中山大學校長鄭英耀首倡「公私併」，由中山併私立高雄醫學大學，但高雄醫學大學表示茲事體大，現階段雙方有合作計畫，同行致遠，已可創造高教最大價值。

共享資源創造多贏 籲教部放寬相關限制

「公私併」目前法律無明文禁止，但因公校未法人化，私校是私法人，公私併會有限制。鄭英耀表示，國立中山大學和私立高雄醫學大學如併為「中山高醫」，將能整合區域資源，提升高等教育研發能量，創造多贏，呼籲教育部放寬相關限制。

據悉，教育部長潘文忠日前與部分大學校長會面時支持「公私併」，但因教育部之前提出，「私校董事會一半席次釋出給公股代表」或「國立大學法人化」難度均高，因此「讓教育歸教育、事業歸事業」，為可能方向。

所謂「教育歸教育、事業歸事業」，鄭英耀表示，中山和高醫合併後，附設醫院以私立的形式存在並設董事會，大學部有一個管理委員會，董事會及管理委員會有部分共通委員，以最小幅度影響原有兩校的治理模式。

鄭英耀舉例，美國康乃爾大學醫學院與紐約市立醫院合併為「紐約醫院康乃爾醫學中心」，公私合併共享資源。

鄭英耀表示，中山大學研究能量佳，有非常強的工學院、海洋科學院、理學院及管理學院，晶體研究中心成功開發尖端生醫影像設備材料元件，相關研究均能應用在醫療方面。

中山─高醫目前透過攻頂聯盟進行教學、學務、研發、產學、行政暨國際化合作。高雄醫學大學校長鍾育志表示，公私立大學併校茲事體大，事涉大學法相關內容，現階段雙方有合作計畫，同行致遠，已可創造高教最大價值。

私立科技大學校院協進會理事長、台北海洋科技大學校長唐彥博也樂觀其成，但他提醒，公私併要面對「一校兩制」問題，考量國家財政負擔，教育部不會同意私校教職員轉為公教人員，保持私校退撫機制是解套方法；實踐大學校長陳振貴認為公私併是私校的一條生路，他樂見此事。

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