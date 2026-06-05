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    首頁 > 生活

    冷氣風向有門道！ 日網解答「這樣吹」更省電

    2026/06/05 17:26 即時新聞／綜合報導
    日本X生活知識帳號「くらしの知恵」發文考網友，題目為：「冷氣的電費，哪一個比較便宜？A：風向朝下、B：風向保持水平」。（取自「くらしの知恵」）

    日本X生活知識帳號「くらしの知恵」發文考網友，題目為：「冷氣的電費，哪一個比較便宜？A：風向朝下、B：風向保持水平」。（取自「くらしの知恵」）

    炎炎夏日許多民眾一回到家，第一件事就是打開冷氣消暑，但如何舒適又省電，成了全民關注焦點。日本生活知識型推主近日就分享一則冷氣風向的省電大考題，打破一般人「冷氣要對著人往下吹才涼」的迷思，引起大批網友熱烈討論。

    日本X生活知識帳號「くらしの知恵」近日發文考考網友，同時貼出一張二選一的對比圖，題目為：「冷氣的電費，哪一個比較便宜？A：風向朝下、B：風向保持水平」。

    推主隨後也公布正確答案為「B：風向保持水平」。這背後的關鍵物理原理在於「冷空氣會往低處聚集」。如果將冷氣葉片調整為水平方向，吹出的冷空氣會先沿著天花板流動，接著再自然且均勻地向下方擴散，這樣做能有效減少室內「上熱下冷」的溫度不均現象，進而達到省電效果。此外，推主也特別點出，如果能搭配「循環扇」一起使用，加速室內空氣流動，消暑效果會更顯著。

    事實上，這項冷氣風向調整技巧完全符合物理學的「對流現象」，也是許多冷氣原廠大廠官方認證的省電妙招。

    包含 DAIKIN（大金空調）、Panasonic（國際牌）等日系冷氣大廠，在官網的「常見問題」或「省電小撇步」中都有說明，若選擇「風向朝下」，冷空氣一吹出就會直接堆積在地面，雖然下半部空間很快變涼，但堆積在天花板附近的熱空氣卻無法散去。此時，安裝在牆壁高處的冷氣機感測器會誤以為「房間還不夠冷」，導致壓縮機持續以高功率高轉速運轉，成為耗電的隱形元兇。相反地，若是讓風向保持水平，房間冷得更均勻，感測器偵測到溫度達標後，冷氣就會轉為低頻省電模式。

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