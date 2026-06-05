台中新社參訪香菇栽培場 卓榮泰:台灣香菇安心品質不怕中國競爭

行政院長卓榮泰（前排中）參訪香菇栽培場「森沐農場」與青農合照。（記者廖耀東攝）

台中新社是國內香菇大宗產地，卓榮泰今（5日）在農業部長陳駿季陪同下，參訪香菇栽培場「森沐農場」，肯定青農劉啟葦發展智慧農業。卓榮泰表示，台灣走向智慧應用的大國，包括工業、科技、農業，在不必更多的人力，但是會產生更多的栽種出來的效果，讓國人享受到更自然、更健康、更安全的食品，並強調政府永遠會跟農民站在一起。

台灣菇農近年憂心中國香菇競爭，卓榮泰強調，不跟中國比數量、比價錢，比的是安心的品質，台灣香菇擁有嚴格的栽種過程、明確的生產履歷及合格的有機認證，期許農民朋友繼續擦亮「台灣精緻招牌」。

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卓榮泰說，改變過去農民退休儲金「農民出一半、政府出一半」的對等制度，未來規畫調整為「農民自付4成、政府相對提撥6成」，讓農民存繳負擔降低，但實際收益不減反增。

卓榮泰說，現行老農津貼發放額度，已難以充分支應基本生活所需，爰規劃將發放額度由現行每月8110元調整至1萬元，實質照顧老年農民基本生活需求。希望7月初以後領到，但是立法院預算要通過，現在到7月初可能沒辦法過。7月初如果沒辦法依進度修法完成，不管當時修法完成，可以追溯到7月1日來發放1萬塊。

行政院長卓榮泰（右2）參訪香菇栽培場「森沐農場」。（記者廖耀東攝）

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