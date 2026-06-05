民雄風味飲食探索「巡田水」開跑 麻荖創新料理限定上菜

節慶點心麻荖入菜成為早午餐，民雄店家開發創新料理限定上菜。（記者王善嬿攝）

嘉義縣民雄商圈發展協會今啟動「2026民雄風味飲食探索—巡田水」活動，以深植民雄人心的麻荖麵茶等6種老氣味，透過15組商圈店家開發咖啡甜品、中西式等創新料理，6月5日至7月19日限定上菜，邀請老饕到民雄嚐鮮在地飲食記憶的當代滋味。

民雄鄉長林于玲、嘉義縣政府經濟發展處副處長李鴻明、民雄商圈發展協會理事長許聖昌等人出席記者會，宣布活動即日起開跑；15組商圈店家端出色、香、味俱全佳餚及咖啡飲品，香氣四溢。

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林于玲說，民雄鄉是農村鄉鎮，年輕人返鄉創業不易，民雄商圈發展協會凝聚店家力量舉辦「民雄風味飲食探索」，活動愈辦愈好，帶動商圈發展，還吸引外縣市團體到民雄參訪、交流。

許聖昌表示，今年料理創作以6種在地氣味來源，包括盛珍馨餅店的麻荖、麵茶；建昌蔘藥行陳皮、乾薑、洛神等中藥材；金桔觀光工廠的金桔；黑龍醬油；愛之味牛奶花生；阿美鳳梨的金鑽、牛奶鳳梨，透過15組店家巧手，開發咖啡甜品、中西式料理、特色沾醬。

許聖昌表示，前2年的活動，平均帶動商圈店家提升10至30%營業額，此次大家再接再厲，運用傳統老氣味開發新滋味，同時設計IP「打貓街長」作為帶路角色，串聯4個故事站點與商圈商家，打造民雄風味旅遊路線，除了消費集點，遊客到指定站點，還能參加免費明信片疊色印章活動，「讓人走進來、讓人留下來」。

「藍盤子早午餐」民雄復興店長許喬媜說，推出「炙敬麻荖愛拼盤」，炙燒麻荖產生焦糖香氣搭配肉排鹹甜交錯，節慶點心展現新風貌；魚罐頭咖啡館開發「民雄花生好事嘎B」，老闆陳冠伶說，以愛之味牛奶花生基底與中焙咖啡、花生碎，層次豐富還很有口感。

民雄商圈發展協會理事長許聖昌號召15組店家，用麵茶等在地老氣味變化出新滋味。（記者王善嬿攝）

魚罐頭咖啡館以愛之味牛奶花生為基底，開發新咖啡口味。（記者王善嬿攝）

民雄商圈「2026民雄風味飲食探索—巡田水」活動即日起開跑。（記者王善嬿攝）

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