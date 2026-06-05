《尋找台灣最高樹之旅》登國際期刊 找樹的人還發現「巨木神殿」

「找樹的人」團隊以光學雷達資料，分析本野山罕見多棵巨大台灣杉純林，形成「巨木神殿」。（圖由找樹的人團隊提供）

「找樹的人」團隊2014年起尋找台灣森林巨木，結合多方專家與公民科學家，2023年找出台灣最高樹、高達84.1公尺的台灣杉「大安溪倚天劍」，亦是東亞已知最高樹，這段歷程在今（5日）世界環境日，正式發表在國際期刊《森林與全球變遷前沿》，團隊更發現本野山有30棵「巨木神殿」，估計台灣巨木森林儲碳密度可列在全球前段班。

台灣科技媒體中心邀請「找樹的人」團隊，由農業部林業試驗所副研究員徐嘉君、成功大學測量及空間資訊學系教授王驥魁、成大博士李崇誠等，分享多年來追尋台灣最高樹歷程；徐嘉君說，台灣位在北回歸線上，生物多樣性高，且海島地形的山海匯聚形成「霧林」，與符合巨木生長條件。

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2014年8月，林試所團隊前往棲蘭保護區，找到傳奇的「棲蘭三姊妹」巨木群，測得最高69.3公尺，並由澳洲團隊「樹木計畫 」（The Tree Projects）拍攝，讓台灣巨木首次受到國際關注；徐嘉君說，後來鎖定本野山區域，隨意挑選就發現逾70公尺高台灣杉，但該區難以抵達，開始思考找樹策略，便應用上光學雷達（光達）技術。

王驥魁表示，台灣約9.5億棵樹，光達是從空中掃描樹冠及地面點位，形成「點雲」，再相減算出樹高，但本島全區光達花6年才建立，加上點雲會受坡地、斷崖等地形干擾，高達9成的樹高有誤，勘誤就需花15年，故將逾65公尺巨木資料去識別化上網，由網友協助辨識光達圖的真實樹高，將5萬多棵縮為4736棵，團隊再分析縮為941棵。

徐嘉君表示，從941棵資料中，將編號55214大安溪台灣杉列為最高樹候選，2023年農曆過年期間出發探訪，因大安溪夏季湍急，需冬季溯溪20公里，陡峭上坡更花2天直攀，千辛萬苦抵達、最終用50公尺皮尺丈量3段加總，實測出84.1公尺，成為台灣與東亞最高樹，命名「大安溪倚天劍」。截至今年初，團隊已攀測10棵逾70公尺的台灣杉，其中2棵逾80公尺。

徐嘉君還說，團隊也在本野山大鬼湖地區，發現罕見的30多棵巨大台灣杉純林，形成「巨木神殿」，2024年也與15名公民科學家詳細調查「桃山神木」山谷的森林碳匯，還未加入龐大根系，光地面的樹木就高達每公頃1384.5公噸（Mg/ha）碳儲存，成為全球碳儲存密集度最高的森林生態系之一。

台灣最高樹「大安溪倚天劍」。（圖由找樹的人團隊提供）

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