黃仁勳帶動學台語熱 台南學子包辦全國最高分與最年輕高分紀錄

中小學生台語認證春季考試成績出爐，台南兄弟檔雙雙登上全國高分榜。（成大台語研究室提供）

輝達執行長黃仁勳日前返台掀起「學台語」熱潮，而台南學子也用實力證明對母語學習的熱情。由國立成功大學台灣語文測驗中心主辦的中小學生台語認證春季考試成績出爐，台南市後甲國中2年級學生蔣台宇以97.5分勇奪全國最高分，永康區勝利國小4年級學生蔣台員則成為這次考試中獲得90分以上的最年輕考生，兄弟檔雙雙登上全國高分榜。

成大台灣語文測驗中心主任蔣為文表示，這次春季考試全國共有275位中小學生報名參加，其中通過A2（初級）檢定者占25%，通過A1（基礎級）者占55%。考試總分100分，全國僅有10名學生獲得90分以上佳績，分別來自南市後甲國中、永康勝利國小、昭明國中、忠孝國中及高雄市溝坪國小等學校。

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蔣為文指出，黃仁勳近期來台時曾公開鼓勵年輕世代學習台語，重視母語文化的傳承。長期投入台語教育推廣的蔣發太孫玉枝台語文教育基金會，多年來深耕南台灣，透過獎學金及各項活動鼓勵學生學習台語。此次台南與高雄學生在全國脫穎而出，也顯示基金會長年耕耘已逐漸開花結果。

為鼓勵更多年輕學子投入台語學習，蔣發太孫玉枝台語文教育基金會舉辦活動並提供成績優異學生獎學金。其中第1名可獲3000元、第2名2000元、第3名1000元獎勵，希望藉此提升學生學習母語的意願，讓台語文化持續向下扎根、世代傳承。

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