國旅市場萎縮 澎湖向國外旅客招手

200餘名日本客抵澎，對於澎湖傳統文化相當有興趣。（澎管處提供）

今年國旅市場萎縮，澎湖轉向國外旅客族群招手，除了港澳旅遊踩線團外，交通部觀光署、澎湖國家風景區管理處及澎湖觀光圈攜手合作，促成日本知名旅遊業者「阪急交通社」，首次帶領近200位日本旅客展開為期3天2夜深度海島行程，讓日本旅客親身體驗澎湖獨特海島魅力與慢活氛圍。

此次日本旅行團特別從嘉義布袋港包船直航澎湖馬公港，行程規劃結合海上交通、文化聚落、地質景觀及海灣觀光等特色行程，包含參觀中央老街、澎湖遊客中心、菓葉灰窯、三仙塔、跨海大橋、大菓葉玄武岩、二崁聚落及小池角雙曲橋等代表性景點，旅客參加「澎湖國際海上花火節」活動，深入體驗澎湖自然景觀、人文歷史、熱鬧節慶與漁村聚落文化。

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澎管處表示，去年日本來台人數超過148萬人次，為台灣重要的國際旅客來源，近年持續透過海外推廣、旅展行銷及踩線交流等方式深耕日本市場。此次合作的阪急交通社，去年7月由觀光署邀請跨海蒞澎踩線，並由澎管處與澎湖觀光圈業者接待及交流，進一步促成此次近200位日本大型旅行團到訪澎湖，展現日本市場對澎湖旅遊產品的高度關注與發展潛力。

交通部觀光署也強調，澎湖擁有世界最美麗海灣、玄武岩地質景觀、漁村文化及豐富海洋觀光資源，具備發展日本旅遊市場之潛力。此次阪急交通社大型團體訪澎，正是觀光署駐外據點長期深耕日本市場，持續推動交流推廣及踩線考察的具體成果。

阪急交通社抵澎旅遊，澎湖縣副縣長林皆興穿和服迎客。（澎湖縣政府提供）

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