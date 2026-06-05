內湖海砂屋天花板崩塌！住戶嚇壞 吳欣岱轟北市府毫無作為

台北市內湖區安泰街民宅天花板水泥塊日前無預警大面積崩塌，嚇壞住戶蔣先生。（記者孫唯容攝）

台北市內湖區安泰街民宅天花板水泥塊日前無預警大面積崩塌，嚇壞住戶蔣先生，他說，自己「三秒內迅速逃開」才躲過一劫，北市議員第二選區（內湖、南港）台灣基進參選人吳欣岱今（5）日與蔣先生、都更推動師楊士民重返危樓現場。吳欣岱痛批，早在三月底就已舉行記者會，提醒北市府該區域海砂屋問題，當時建管處發文承認該建築「已達影響結構安全的程度」，但是毫無後續作為，任由居民在恐懼中度過。

住戶蔣先生回憶，事發當天晚上，天花板大石塊突然掉落，自己反應迅速，在三秒內逃開才躲過一劫，難道真的要他被砸中躺在醫院裡，市府才願意面對問題嗎？他痛批，市府若再以沒有立即危險為藉口，簡直是怠忽職守。面對外界質疑為何不自行修繕或搬離，蔣先生無奈表示，海砂屋根本無從補救，補了浪板也會讓漏水流向別處，完全無法解決隨時可能崩塌的結構問題。

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吳欣岱指出，住戶不是不想搬出去，而是因為海砂屋都更進度極度緩慢，住戶根本無法負擔長期在外租屋且歸期未定的龐大成本，且這兩個月來，完全沒有看到市府出面，面對安泰街的危險狀況。吳欣岱說，該區域至少有幾百戶面臨相同困境，東湖安泰里建築間的巷道狹窄，且陸續堆放雜物，萬一真的發生大規模的崩塌傷亡，救護車根本開不進來，將會造成非常嚴重的後果。這些隱憂其團隊早就已不斷提醒，市府卻始終沒有積極介入處理。

都更推動師楊士民也認為，政府行政確實延宕，該區域的案件已經推動2、3年，海砂屋檢測報告送進市府也已經半年，至今卻毫無動靜。楊士民說，如果市府的海砂審核程序無法加快，就應該直接將整區「迅行劃定」為更新地區，讓居民的都更程序能夠順利往前走，若沒有在市府的行政流程上加速處理，放任老屋毀損，住戶將永無寧日。

對此，建管處表示，已於今年5月11日提送台北市高氯離子建築物善後處理委員會第審查會審議。目前鑑定書仍有部分資料需由鑑定機構進行修正，待後續送交委員書面審查確認無誤後，建管處即依程序辦理公告列管事宜。

住戶蔣先生回憶，事發當天晚上，天花板大石塊突然掉落，自己反應迅速，在三秒內逃開才躲過一劫。（記者孫唯容攝）

吳欣岱痛批，早在三月底就已舉行記者會，提醒北市府該區域海砂屋問題，當時建管處發文承認該建築「已達影響結構安全的程度」，但是毫無後續作為，任由居民在恐懼中度過。（記者孫唯容攝）

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