好幸運！新北市民家族旅遊住墾丁消費16萬元 抽中百萬休旅車

「2026屏東旅遊購GO節」準備了6部CR-V 休旅車，活動期間每月抽出1部，縣長周春米（右）5日抽出第一部得主。（資料照，記者羅欣貞攝）

「屏東旅遊購GO節」上（5）月1日起跑展開為期6個月的活動，每月抽出一部百萬休旅車CR-V等眾多好禮，首月即吸引大量旅客參與，累積上傳登錄金額突破1千萬元，創造逾2.1億元觀光產值，屏東縣長周春米今（5）日抽出第一部CR-V，幸運得主是來自新北市的鄭小姐，家族20多人一起到墾丁旅遊3天2夜，住宿福華飯店消費16.6萬元；她今天接到周春米縣長的電話時相當開心，直說還要再來屏東玩。

屏東縣長周春米表示，屏東旅遊購GO節不僅是一項抽獎活動，更是整合觀光、住宿與消費的整體行銷策略，透過「住一晚、玩多點、抽大獎」的機制，鼓勵旅客深入體驗屏東，感受在地風情與人文魅力。此次首場直播即抽出百萬等級汽車，並搭配電動機車、家電、iPhone、iPad等多項好禮，期望持續帶動旅遊熱度，吸引更多民眾規劃屏東行程。

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屏東縣政府交旅處表示，「屏東旅遊購GO節」串聯屏東縣內觀光資源與產業鏈，目前合作旅宿及好康優惠夥伴已超過450家，涵蓋飯店民宿、餐飲美食、觀光景點及伴手禮業者，提供多元優惠方案，打造完整旅遊消費場域。

屏東縣政府今日透過線上直播，由縣長周春米抽出各大獎項，當第一部CR-V得主出爐，周春米致電通知時，鄭小姐2次都沒有接電話，就在直播快結束前鄭小姐回撥電話，周春米馬上告訴她這個好消息，全場尖叫鼓掌，鄭小姐還驚訝回問「真的？」

民眾於活動期間入住合作旅宿，消費滿1000元可獲1組抽獎序號，鄭小姐消費16.6萬元，共有166組序號；鄭小姐表示，上月家族旅遊，共有20多人參加，到墾丁3天2夜，非常好玩，因為有很多組序號參加抽獎，所以自己覺得應該有中獎機會，沒有想到竟是抽中最大獎，實在太開心。

屏縣府指出，活動月月抽獎，5月沒有抽中獎的序號，還可繼續參加抽獎，後續還有5台休旅車及豐富獎品陸續送出，歡迎全國民眾規劃屏東之旅。

屏東縣長周春米（左）透過電話告訴新北市鄭小姐抽中Honda CR-V 休旅車的好消息。（記者羅欣貞攝）

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