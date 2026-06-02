烈日下守護傷者 暖心公車司機謝仁德獲表揚

謝仁德暖心義舉獲表揚，樹立大台南公車典範。（南市交通局提供）

1把傘、1個三角警示架，不僅守護了1名受傷女騎士，也展現公共運輸從業人員的溫暖與責任感。大台南公車紅3路駕駛長謝仁德日前執勤途中，見女騎士倒臥路旁受傷，立即停車協助並守護傷者安全，善行獲乘客主動致電表揚。南市交通局肯定其見義勇為精神，已請客運業者予以嘉勉，希望藉此樹立優良典範。

謝仁德在5月7日中午行經歸仁區中山路「歸仁交流道」公車站附近時，發現1名女騎士受傷倒臥分隔島上。當時天氣炎熱、烈日曝曬，他在徵得車上乘客同意後，立即停靠車輛下車協助，先擺設三角警示架提醒後方來車，避免發生2次事故，再為傷者撐傘遮陽並通報119，直到救護人員抵達接手後才返回車上繼續執勤。這段駕駛搭救女騎士的暖心過程，被車上乘客目擊後，專程致電興南客運公司表揚。

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交通局表示，謝仁德駕駛長即時伸出援手的義舉，顯示客運業者平時落實教育訓練。他曾獲選公路局年度「優良職業汽車駕駛人」殊榮，平時表現優異，這次又因為協助傷患的溫暖舉動，提升大台南公車形象，興南客運已核定獎勵，希望駕駛暖心善舉能讓更多人知道，也做為大台南公車駕駛的榜樣。

台南市公共運輸處處長劉佳峰說，民眾搭乘公車時遇到駕駛熱心善行，也希望能在現場給予正面肯定，或事後向公運處反映，由公運處表揚駕駛暖心行善，形塑大台南公車駕駛的優質形象。

興南客運運將謝仁德發現有騎士受傷倒地，趕緊報案之外，也幫忙撐傘遮陽。（民眾提供）

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