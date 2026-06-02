搶救國旅市場 澎大海沙灘音樂祭8/21-8/23登場

澎管處今年首度舉辦澎大海音樂祭，在隘門沙灘舉行。（澎管處提供）

今年澎湖國旅市場急速衰退，澎湖國家風景區管理處在澎湖國際海上花火節與澎湖追風燈光音樂節之間空檔，推出「澎大海沙灘音樂祭」，活動訂於8月21至23日，在隘門沙灘盛大舉行，為期3天的演唱會由30組海內外頂尖卡司領軍，「雙舞台」接力開唱，帶領「聽團」樂迷進入最Chill的夏季海洋音樂盛宴。

首度登場的澎大海沙灘音樂祭演出名單，華麗演出陣容席捲社群，掀起熱烈討論，包含今年入圍金曲獎的3組大勢樂團：告五人、icyball 冰球樂團以及甜約翰通通報到，可謂含金量破表的音樂祭。另外深受年輕樂迷喜愛的傻子與白痴、P!SCO、海豚刑警、粗大Band、靈魂沙發等樂團也都將在活動重磅登場。

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除了華語樂壇的一線夯團外，日本知名動畫「死神」及「排球少年」等主題曲原聲主唱IKE也首度登上澎湖開唱，且泰國流行樂壇新星等重量級卡司跨海助陣，跨國界的超強音浪精彩碰撞，預計將吸引大量觀光客湧入澎湖，掀起一波「聽團觀光」熱潮。

今年「澎大海沙灘音樂祭」不僅是聽覺的享受，更是一場感官的全方位體驗，隘門沙灘現場將比照大型音樂祭設置「雙舞台」不間斷演出，讓海島音樂能量，從白晝延續至星空下。除了音樂表演活動，也安排豐富的水上活動與沙灘趣味活動，另規劃澎湖在地美食與原創手作等市集攤位。今夏相揪來澎湖聽團，不但可以追星、體驗沙灘戲水、觀賞夕陽海景，更可體驗澎湖在地豐富的生態與文化特色。

澎大海音樂祭除音樂饗宴外，也搭配水上活動。（澎管處提供）

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