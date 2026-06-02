淡江大橋周邊綠美化微整形 淡水新市二路分隔島萬株植栽超繽紛

新北市景觀處在淡水新市二路分隔島配置萬株植栽，採取兼具視覺層次與色彩美學的複層式植栽配置。（圖由新北市景觀處提供）

新北市綠美化環境景觀處協助淡水區公所，針對淡海新市鎮的重要交通幹道，在新市二路2段（沙崙路2段至後州路1段）500公尺的中央分隔島，配置萬株植栽換新妝點道路，今年3月中已完工，景觀處指出，此次綠美化工程利用不同植栽的株高、葉色與花期，像在馬路上拉起綿延的繽紛彩帶，不僅大幅提升新市鎮的街道景觀，更為在地居民與通勤族提供視覺的新體驗。

景觀處表示，原本的中央分隔島景觀較為單調，經過景觀處巧手改造後，四季將呈現不同的色彩律動，採取兼具視覺層次與色彩美學的複層式植栽配置，中央分隔島上精心配置了高達上萬株的杜鵑、亮眼奪目的撒金變葉木、熱情如火的長紅木，以及優雅的紅彩木，同時輔以302平方公尺的翠綠台北草圍繞著繽紛灌木，不僅填補了空間，更順著分隔島串出流暢的綠色邊際。

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景觀處說明，當車輛行經此處，駕駛與乘客能感受到兩側紅、黃、綠相間的植物交織閃耀，不僅能有效舒緩視覺疲勞，更能隨著季節更迭，欣賞到杜鵑絢麗花開、長紅木吐露鮮紅新芽，與紅彩木的深紅沉穩、撒金變葉木的金黃斑斕，如彩色景觀廊道，藉由「綠美學」融入主要交通幹道的作法，將柏油道路轉化為城市的綠色動脈，為淡江大橋的國際門戶意象做好景觀整備。

景觀處長林俊德表示，城市綠美學是提升居民幸福感最直接的方式，感謝淡水區公所及當地里長在規劃設計期間協助彙整地方民眾的期盼與意見，結合專業綠美化團隊的執行，讓綠美化工程更貼近在地需求。隨著「淡江大橋」落成，市府也同步啟動周邊核心生活圈的環境景觀微整形，透過新市二路中央分隔島的植栽翻新，展現市府與地方攜手優化居住環境的決心，更實踐永續綠能城市的承諾，歡迎民眾放慢腳步感受繽紛新市鎮。

淡水新市二路分隔島有亮眼奪目的撒金變葉木。（圖由新北市景觀處提供）

淡水新市二路分隔島有杜鵑絢麗花開。（圖由新北市景觀處提供）

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