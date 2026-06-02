台灣虎航獨家2新航線9月開航！明天開賣享1599元促銷價

台灣虎航宣布將於今年9月將再開航高雄－石垣島、高雄－小松2條全新航線，讓高雄出發飛往日本的航線增加至11條。（記者黃宜靜攝）

國際航線版圖再拓展！台灣虎航今天（2日）宣布將於今年9月開航高雄－石垣島、高雄－小松2條獨家新航線明天開賣，明天10點到晚上11點59分購買享單程未稅1599起的開賣促銷價。

台灣虎航表示，在地方產業轉型與觀光外溢的雙引擎驅動下，南台灣的旅運市場自疫後便展現驚人的成長爆發力。除了產業帶動的商務差旅外，南部旅客對於時間效率及便利性的追求，讓「就地出發」的旅遊風氣，成為最具潛力的旅運藍海。這兩條航線加入後，讓高雄出發飛往日本的航線增加至11條，如再加上高雄－首爾金浦、高雄－濟州島及高雄－峴港航線，高雄出發航線將達14條，提供南部旅客最多元的選擇。

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台灣虎航指出，高雄－石垣島航線預計今年9月2日開航，開航初期每週營運2班；高雄－小松航線預計今年9月3日開航，開航初期也是每週營運2班。為慶祝兩條航線開航，將於明天（3日）上午10點起至晚間11點59分推出高雄－石垣島、高雄－小松單程未稅1,599起的開賣促銷價，搭乘日期為今年9月2日起至今年10月24日止。更多相關訊息請詳見活動網頁。

台灣虎航表示，石垣島以其湛藍的海域與絕美的川平灣聞名，是享有高人氣的度假天堂；而小松則是前往北陸地區如金澤兼六園、白川鄉合掌村的最便捷門戶。透過此兩條航線的佈局，不論是想體驗海島度假的悠閒，或是沉浸在北陸的歷史文化與自然奇景，皆能以最輕鬆快速的方式出發。開航後可免除南部旅客北上奔波的勞頓，更能享受專屬直航的便利性，全面搶攻南部市場的日本旅遊商機。

台灣虎航補充，目前該航空高雄出發的日本航點包括札幌（新千歲）、仙台、東京成田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡、熊本、沖繩，待石垣島、小松開航後，共有11條航線，提供南台灣旅遊市場更豐富且彈性的選擇。台灣虎航是台灣第一、也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的選擇。

台灣虎航今天（2日）宣布將於今年9月開航高雄－石垣島、高雄－小松2條獨家新航線。（台灣虎航提供）

台灣虎航宣布將於今年9月將再開航高雄－石垣島、高雄－小松2條全新航線。（台灣虎航提供）

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