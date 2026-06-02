PotatoCorner紙碗又違規 食藥署邊境退運銷毀350公斤

菲律賓出口「紙碗」檢出容器具溶出試驗不符規定。（圖為食藥署提供）

衛福部食藥署今日公布邊境查驗不合格品項，知名薯條連鎖店「Potato Corner」的紙碗又見違規。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，該批紙碗由「富錦樹文創科技公司」報驗輸入，因溶出試驗不合格，350公斤商品需退運或銷毀，食藥署也針對該業者調整邊境查驗措施為逐批查驗。

劉芳銘指出，由富錦樹文創科技公司自菲律賓輸入的紙碗，以水於95度放置30分鐘溶出試驗結果，高錳酸鉀消耗量為16ppm、蒸發殘渣值為85ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，高錳酸鉀消耗量合格標準為10ppm以下，蒸發殘渣合格標準為30ppm以下，因此案內的菲律賓紙碗須退運或銷毀。

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此外，劉芳銘表示，富錦樹文創科技公司近半年同產地、同號列品項已累計2批違規，食藥署針對該業者調整邊境查驗措施為逐批查驗，抽驗比例為100%，另近半年菲律賓報驗輸入11批同號列品項，僅前述業者輸入的2批不合格，因此對菲律賓輸入的同號列品項維持一般抽批查驗措施。

劉芳銘說，今日公布的違規品項中，另有1批由嘉亨科技公司自德國輸入的Altapharma鈣發泡錠，檢出甜味劑糖精每公斤2.28克、環己基（代）磺醯胺酸每公斤9.33克，按產品中文標示使用方式說明及含量比例推算，經復水稀釋後糖精濃度為每公升0.05克、環己基（代）磺醯胺酸濃度為每公升0.2克，不符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」。

劉芳銘表示，案內德國的鈣發泡碇計397.44公斤須退運或銷毀，食藥署對該輸入業者調整邊境查驗措施為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50，另近半年食藥署受理德國其他調製食品報驗509批，其中3批不合格，原因為防腐劑及甜味劑超標，食藥署即起至7月1日於邊境對德國的其他調製食品採加強抽批查驗。

德國出口「鈣發泡錠（檸檬口味）」檢出甜味劑含量不符規定。（圖為食藥署提供）

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