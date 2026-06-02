暨大2學生獲教部40萬海外交流 赴日探尋地方創生解方

暨大學生林珮妤（左）、朱冠諭（右）獲教育部百億海外圓夢計畫支持，赴日探尋地方創生解方，回校舉辦分享會。（圖由暨大提供）

國立暨南大學2名女學生朱冠諭、林珮妤，參與教育部青年百億海外圓夢基金計畫，各獲20萬5000元補助赴日本交流學習，探訪當地活化閒置校園，促進地方創生與發展，盼能為台灣各地尋求解方，並在校內進行分享會，交流學習成果。

朱冠諭說，參與百億海外圓夢計畫，申請關鍵在於理解自身與計畫的連結，因此她在資訊蒐集，以及書審到面試都盡力做到緊密扣連，並述明短中長期目標，赴日本岩手縣一關市的交流期間，她參訪京津畑交流館、新沼小學、千厩小學等地，觀察日本如何透過空間再利用，活化閒置校園，成為她未來投入地方廢校活化與發展的重要參考。

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林珮妤則分享計畫書撰寫方法，她認為計畫書應真實呈現個人經歷與特質，雖然在計畫過程也曾面臨焦慮與自我懷疑，但也是因此，她才能持續前進探索，並勉勵學弟妹，成長非一蹴可幾，應持續保持開放心態。

長期關注地方創生的暨大副教授張力亞表示，學生們在學習過後，願意將經驗與他人分享，更加乘了學習價值，並鼓勵學生善用海外交流機會，勇敢踏出第一步。

暨大學生獲教育部百億海外圓夢計畫，分享赴日交流成果，吸引在校生踴躍參與聽講。（圖由暨大提供）

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