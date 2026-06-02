憂78水災惡夢重演 鹿港2處滯洪池年底開工

鹿港旅遊中心停車場將於年底改建，把平面改為立體停車塔，地下一樓作為滯洪池。（民眾提供）

去年78水災重創鹿港小鎮，整個市區水鄉澤國，寸步難行帶來一甲子最嚴重災情。彰化縣政府今年將同步在鹿港鎮開辦兩處滯洪池，一處是旅遊中心停車場將改建立體停車場，地下一樓要作為滯洪池，另一處為鹿港國中也將開挖滯洪池，兩處均為今年底開工。

縣府表示，為改善復興與周邊積水問題，將在復興路上開挖兩處滯洪池，分別為鹿港國中與旅遊中心停車場，兩處以開挖地下一樓作為滯洪池空間，但滯洪池不再兼作停車功能，以方便管理與加速完工，儘速解決鹿港市區遇豪大雨積水不退的問題。

請繼續往下閱讀...

縣府強調，鹿港旅遊中心地下滯洪池完工後，可容納逕流分擔蓄洪量為2400立方米，鹿港國中運用籃球場與停車棚空間開挖地下滯洪池，預計分擔周邊地表逕流量體約3400立方公尺，這兩處工程預計今年底開工，鹿港國中滯洪池預計在2027年8月完成，旅遊中心停車場滯洪池預計在2028年底完工。

縣府表示，這兩處滯洪池工程完工後，蓄洪量換算下來，約是2.36座國際標準游泳池。如果加上鄰近鹿港鎮復興路，由鎮公所自行在廣停一停車場開挖的滯洪池預計今年底完工，可容納0.9座標準泳池水量，整條復興路一帶的3座滯洪池全啟用，可以容納3.26國際標準泳池水量。

而鹿港鎮今年才啟用洛津國小地下停車場兼滯洪池，這是由水利署補助2.2億元，縣府自籌6000萬元，蓄洪量體約1.2萬立方公尺，換算水量約是4.7座國際標準游泳池，如果加上今年開工的3座滯洪池全數完工後，鹿港市區滯洪池可容納7.96座國際標準泳池，約可容納2萬噸的蓄洪量。

鹿港鎮公所在廣停一停車開挖地下滯洪池，已經動工。（記者劉曉欣攝）

彰化縣政府為解決鹿港市區遇豪大雨就積水的問題，預計將開挖鹿港國中籃球場作為滯洪池。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法