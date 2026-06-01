為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄與美國亞利桑那州皮馬郡、土桑市締結姊妹市 並簽教育MOU

    2026/06/01 08:52 記者葛祐豪／高雄報導
    陳其邁（中）與美國亞利桑那州土桑市市長雷吉娜・羅梅羅（左二）、皮馬郡監事會副主席馬特・海因茲（右二）簽署姊妹市協定。（高市府提供）

    陳其邁（中）與美國亞利桑那州土桑市市長雷吉娜・羅梅羅（左二）、皮馬郡監事會副主席馬特・海因茲（右二）簽署姊妹市協定。（高市府提供）

    台美城市合作再深化！今年3月高雄市長陳其邁率團赴美，與美國亞利桑那州及日本熊本縣簽署三方經濟交流促進備忘錄；亞利桑那州商務廳總裁珊卓・華森（Sandra Watson）於昨天（31日）率皮馬郡及土桑市訪團回訪高雄，與市長陳其邁簽署姊妹市協定，皮馬郡與土桑市正式成為高雄第48、49個姊妹市。

    陳其邁昨與土桑市市長雷吉娜・羅梅羅及皮馬郡監事會副主席馬特・海因茲（Matt Heinz），在美國在台協會高雄分處長張子霖見證下，共同簽署姊妹市協定；高雄市教育局長吳立森也同步簽署三方教育交流備忘錄，為台美教育合作奠定基礎。

    陳其邁表示，因應國際局勢快速變化，高雄與美國亞利桑那州的合作具關鍵意義。此次締盟延續今年3月建立的「台美日半導體戰略三角」合作架構，是城市外交的重要里程碑，更展現台美共享民主自由價值、共同深化產業與教育合作的決心。

    土桑市市長羅梅羅表示，兩座城市同樣積極轉型，土桑市有「光學之谷（Optics Valley）」美譽，擁有全球領先的光學、光子學、航太及先進製造產業聚落，而高雄則是全球先進製造與半導體創新的重要核心之一，期待透過產官學合作，讓兩地年輕世代彼此啟發，深化台美友誼。

    皮馬郡監事會副主席海因茲指出，高雄是一座具有遠見與國際影響力的重要夥伴城市，締結姊妹市是雙邊城市治理經驗交流的起點，期待兩市資源串連，打造更具競爭力的跨太平洋創新合作網絡。

    高雄市教育局長吳立森說，目前高雄已與美國締結18校次夥伴學校，期待透過教育MOU，促進三方未來在姊妹校締結、線上共學、國際專題課程合作及教育互訪等多元合作。

    亞利桑那州訪團此次並將參訪亞洲新灣區、拜會中山大學及全球半導體封裝測試龍頭日月光半導體高雄廠區，深入了解高雄產業聚落及發展布局。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播