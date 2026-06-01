高雄與美國亞利桑那州皮馬郡、土桑市締結姊妹市 並簽教育MOU

陳其邁（中）與美國亞利桑那州土桑市市長雷吉娜・羅梅羅（左二）、皮馬郡監事會副主席馬特・海因茲（右二）簽署姊妹市協定。（高市府提供）

台美城市合作再深化！今年3月高雄市長陳其邁率團赴美，與美國亞利桑那州及日本熊本縣簽署三方經濟交流促進備忘錄；亞利桑那州商務廳總裁珊卓・華森（Sandra Watson）於昨天（31日）率皮馬郡及土桑市訪團回訪高雄，與市長陳其邁簽署姊妹市協定，皮馬郡與土桑市正式成為高雄第48、49個姊妹市。

陳其邁昨與土桑市市長雷吉娜・羅梅羅及皮馬郡監事會副主席馬特・海因茲（Matt Heinz），在美國在台協會高雄分處長張子霖見證下，共同簽署姊妹市協定；高雄市教育局長吳立森也同步簽署三方教育交流備忘錄，為台美教育合作奠定基礎。

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陳其邁表示，因應國際局勢快速變化，高雄與美國亞利桑那州的合作具關鍵意義。此次締盟延續今年3月建立的「台美日半導體戰略三角」合作架構，是城市外交的重要里程碑，更展現台美共享民主自由價值、共同深化產業與教育合作的決心。

土桑市市長羅梅羅表示，兩座城市同樣積極轉型，土桑市有「光學之谷（Optics Valley）」美譽，擁有全球領先的光學、光子學、航太及先進製造產業聚落，而高雄則是全球先進製造與半導體創新的重要核心之一，期待透過產官學合作，讓兩地年輕世代彼此啟發，深化台美友誼。

皮馬郡監事會副主席海因茲指出，高雄是一座具有遠見與國際影響力的重要夥伴城市，締結姊妹市是雙邊城市治理經驗交流的起點，期待兩市資源串連，打造更具競爭力的跨太平洋創新合作網絡。

高雄市教育局長吳立森說，目前高雄已與美國締結18校次夥伴學校，期待透過教育MOU，促進三方未來在姊妹校締結、線上共學、國際專題課程合作及教育互訪等多元合作。

亞利桑那州訪團此次並將參訪亞洲新灣區、拜會中山大學及全球半導體封裝測試龍頭日月光半導體高雄廠區，深入了解高雄產業聚落及發展布局。

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