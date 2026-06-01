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    首頁 > 生活

    中市梅川人行道改善二期完工 沿岸散步更安全

    2026/06/01 09:11 記者蘇金鳳／台中報導
    中市建設局梅川人行道改善第二期工程完工啟用。（市府提供）

    中市建設局梅川人行道改善第二期工程完工啟用。（市府提供）

    中市府建設局推動「梅川周邊人行道改善工程」，累計總投入經費達3.6億元，分期打造安全友善的人本通行環境，其中第二期「梅川周邊（篤行路至五權路）人行道改善工程」攜手民間企業投入1億1990萬元，改善範圍全長約1350公尺，已順利完工，民眾至梅川沿岸可安心散步。

    建設局表示，此次工程全面優化沿線人行空間及重要路口環境，整合交通安全、無障礙設施及景觀綠化，串聯形成總長超過4公里的無障礙綠色廊道，打造更安全、舒適且兼具美感的步行環境。

    建設局長陳大田表示，梅川周邊為市區重要生活廊帶，人車往來頻繁，市府持續推動分期改善計畫，繼第一期投入近2.4億元完成文心路至太原路及進化北路至健行路、總長約1.3公里路段。

    此次，再投入近1.2億元推動第二期篤行路至五權路工程，改善內容包括路口島頭拓寬、公共設施帶整併、無障礙斜坡道設置、停等空間擴大、行穿線退縮及道路刨鋪等，有效提升行人通行安全與步行舒適性。

    建設局表示，此次工程除市府投入經費外，另結合民間企業認養6800萬元，展現公私協力推動友善城市建設的成果；透過擴大街角空間、增設行人庇護設施及優化動線設計，縮短行人穿越距離，同時改善無障礙通行環境，提升高齡者及身障族群使用便利性；夜間則導入高流明LED照明系統及路口燈光優化設計。

    此外，景觀設計保留既有喬木，搭配地被植栽與通透鋪面，營造簡潔舒適且富有綠意的街道景觀，更串聯梅川沿線生活、休憩及商業節點。

    梅川周邊篤行路至五權路的人行道改善工程已完工。（市府提供）

    梅川周邊篤行路至五權路的人行道改善工程已完工。（市府提供）

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