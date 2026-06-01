嘉縣義竹鄉埤前聚心綠廊 獲建築園冶獎

義竹鄉埤前聚心綠廊獲2026建築園冶獎。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府推動農村再生計畫近20年，協助農村社區改善基礎設施，將閒置空間轉化為社區公園綠地，縣府推薦義竹鄉埤前社區以「埤前聚心綠廊－社區共享休憩景觀營造計畫」參加建築界「2026建築園冶獎」，經評審委員實地勘查，獲公共建築景觀類及社區文化景觀營造類兩項大獎。

縣府表示，埤前社區屬典型農村聚落，社區活化閒置空間，經多年努力，由在地居民自主參與及營運，秉持「居民共同參與、互助共享」及「社區資源價值創新」精神，深化居民間的情感連結，成功打造青銀共享據點，推動食農教育、環境教育及低碳永續等多元活動。

請繼續往下閱讀...

計畫融合在地產業文化與創意藝術，提升空間景觀質感並兼具教育與文化意義，園區設有鳥類生態為題的「古亭畚藝術亭」，牆面彩繪多種常見鳥類，結合彩色藤編與竹編藝術，呈現地方工藝特色與環保創作精神。

小木屋室內空間保留傳統木造與紅磚建築元素，木柱、格窗及紅磚牆面與周邊景觀相互呼應，重現早期農村聚落風貌，作為青少年活動及創意教育的重要場域。

縣府綜合規劃處指出，埤前社區整合自然空間、教育活動及社福資源，打造多功能且全齡友善的特色園區，成為社區居民日常休憩交流的重要場所；透過與縣府、地方教育機構及社福單位等單位合作，導入多元課程與活動，活化空間，實踐「生活即教育、社區即教室」理念，讓居民在參與中成長，建立深厚的社區認同與歸屬感。

嘉義縣政府及社區在地居民活化空間，推動食農教育、環境教育及低碳永續等多元活動。（嘉義縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法