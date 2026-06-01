來「嘉」放鬆！ 特色咖啡館藏身田野

位於民雄鄉田野旁的「魚罐頭咖啡館」。（嘉義縣文觀局提供）

初夏時節，嘉義平原迎來最迷人的景色，大片稻田由翠綠漸漸轉為金黃，微風吹過，稻浪層層起伏，也讓人不自覺放慢腳步。金黃稻穗已進入收割期，嘉義縣文化觀光局邀請民眾把握限定時間，沿著田園小路探訪隱身其中的特色咖啡館。

嘉義平原近幾年逐漸發展出獨特的「田園咖啡旅行」風格，沿途不時可見藏身田野間的小店，有的低調、有的充滿個性，不少旅客更專程來到嘉義，只為找一間能靜靜待上一下午的咖啡館。

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民雄鄉「魚罐頭咖啡館」結合水族館元素與鄉村景觀，成為不少旅客口耳相傳的人氣店家，咖啡館座落於魚池之上，店內可見悠游魚群與大小不一的烏龜，透明魚缸餐桌更是熱門拍照角落。除了空間設計吸睛，店家也將在地風味融入餐點，推出充滿家鄉味的「肉粽配咖啡」組合，近期更研發創意新品，為旅客帶來不同的味蕾體驗。

隱藏在民雄鄉間小徑裡的「小硬厝」是許多人心中的田園秘境，白色建築坐落於綠意之中，保留老宅原有元素，再加入簡約清新的設計，整體空間溫暖舒適。店內主打愛樂壓咖啡、茶飲及手作甜點，其中天然發酵的酸乳酪蛋糕風味細膩、層次豐富，深受顧客喜愛。

新港鄉間的「裕森咖啡」則以低調樸實的氛圍吸引許多喜愛安靜空間的旅客，第一次造訪的人，常會以為誤闖民宅，但走上二樓後，映入眼簾的是大片田園景色，讓人瞬間卸下疲憊。店家提供手沖、愛樂壓與義式咖啡，可依照當天心情挑選不同風味豆子。

嘉義縣民雄鄉「魚罐頭咖啡館」。（嘉義縣文觀局提供）

嘉義縣民雄鄉「魚罐頭咖啡館」雅致的空間，是大師奈良美智的最愛之一。（嘉義縣文觀局提供）

「小硬厝」稻景咖啡館打造最療癒午後時光。（嘉義縣文觀局提供）

「小硬厝」稻景咖啡館打造最療癒午後時光。（嘉義縣文觀局提供）

稻景咖啡館打造最療癒午後時光。（嘉義縣文觀局提供）

「裕森咖啡」低調樸實的氛圍。（嘉義縣文觀局提供）

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