屋頂種電最高補200萬！花蓮6月加開2場媒合會

財團法人中衛發展中心在花蓮加開二場花蓮縣家戶屋頂太陽光電補助說明暨媒合會 。（記者王錦義攝）

花蓮日光充足，縣政府為配合中央推動綠色能源，向經濟部能源署爭取到「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」高達3500萬元獎勵金。由於四月份首波在吉安、玉里舉辦的說明會反應空前熱烈，吸引近兩百名鄉親，縣府觀光處決定於六月份再度「加開兩場」南北區媒合會，祭出最高200萬元的高額補助，邀請有意將自家屋頂「變黃金」的屋主共襄盛舉，即日起接受線上報名。

縣府觀光處指出，本次計畫主要針對全縣頂層面積1000平方公尺、約302.5坪以下的私有建築物屋頂。為了讓屋主與業者能依自身需求靈活規劃，特別提供三種「擇一申請」的豐厚獎勵方案。六月份兩場說明會將特別設置「一站式諮詢服務區」，由技術專家在現場直接為鄉親進行條件評估與媒合，民眾可即時釐清設備規格、施工期程及後續維護責任。

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其中，「方案一（新設完成）」與「方案二（汰舊換新）」皆提供每瓩3000元的補助，每案最高可領30萬元。而最受矚目的則是以提升居家用電韌性為核心的「方案三（自發自用）」，只要家戶採自發自用並增設ATS自動電源切換開關，每瓩補助金額達二萬元，單一案場最高獎勵金上看兩百萬元。

觀光處長余明勳強調，推動能源轉型的關鍵在於「流程簡化」與「資訊透明」。過去民眾對安裝太陽光電常有設備維護、賣電給台電還是自用、申辦手續繁雜等疑慮，且台電太陽光電躉售費率在花蓮地區特別提供15%的區域加成獎勵，搭配政府補助能大幅縮短初期投資回本門檻。

六月份加開的兩場說明會時間與地點分別為：北區場於6月11日（四）下午兩點在吉安國民小學一樓活動中心；南區場則於12日（五）下午兩點在玉里鎮公所中正堂。光電補助申請截止日至今年10月31日止，因採取「經費用罄即止」原則，縣府呼籲有興趣的鄉親及早把握機會，可至「花蓮節電網」 或財團法人中衛發展中心線上報名。

財團法人中衛發展中心在花蓮加開二場花蓮縣家戶屋頂太陽光電補助說明暨媒合會 。（記者王錦義攝）

財團法人中衛發展中心在花蓮加開二場花蓮縣家戶屋頂太陽光電補助說明暨媒合會 。（記者王錦義攝）

財團法人中衛發展中心在花蓮加開二場花蓮縣家戶屋頂太陽光電補助說明暨媒合會 。（記者王錦義攝）

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