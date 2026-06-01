珍重再見！70年南強工商將走入歷史 最後畢典千名校友返校

新北市私立南強工商走過70年，歷代畢業生「回娘家」。（新北市教育局提供）

新北市私立南強高級工商職業學校即將走入歷史。昨晚舉辦「千人辦桌惜別宴」暨最後一屆學生畢業典禮，邀請歷屆教職員、校友及在校師生重返校園，為近70年的辦學歷程留下珍貴回憶，活動以「青春不散場」為主軸，邀請歷屆校友及舞蹈校隊、樂團輪番演出，有如大型同學會，致敬共同走過的青春時光。

新北市教育局表示，南強工商自113學年度起停招後，學校仍持續照顧在校學生學習需求，協助學生順利完成學業；教育局也依法審慎輔導學校辦理停招、停辦及後續行政程序，兼顧學生受教權、教師權益及校務銜接，確保師生權益獲得妥善保障。

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教育局強調，雖然南強工商即將完成階段性辦學歷程，但學校長期深耕技職教育的能量仍延續，包含呂彥均在2025年獲選汽車板金國手，即將代表台灣征戰2026年國際技能競賽，展現南強專業扎根與技職人才培育的成果。

南強工商自1957年創校以來，隨著台灣產業發展及技職教育需求轉變，持續調整辦學方向，近年在影視、表演藝術、文創及技術實作等領域培育多位知名校友，包括百萬YouTuber「這群人」成員展榮、展瑞、董仔，以及陳立農、邵奕玫、劉敬、陳柏安等人。

校長李恆霖表示，南強一路走來最重要的任務就是陪伴學生在學習過程中找到自己的價值，學生在專業教室裡反覆練習、在舞台上建立自信，以及師長「不放棄任何一個孩子」的支持與陪伴，都成為南強師生共同的記憶。

汽車科校友、國際技能競賽汽車板金優勝得主黃柏淵感謝母校與師長的扎實訓練，協助他奠定專業基礎並走向國際競賽舞台；董仔鼓勵學弟妹勇於嘗試，不怕迷惘，「現在的努力，未來都會成為養分。」展榮、展瑞則勉勵學生在人生與藝術道路上全力以赴、保有熱情。

新北市私立南強工商歷屆舞蹈校隊輪番演出，為母校獻上祝福。（新北市教育局提供）

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