以雕塑連結台義情誼 王英信重現SARS吹哨者的微笑

王英信（前右2）與卡斯泰爾普拉尼奧市長朱塞佩．蒙泰西（披彩帶者）等人，共同為卡羅歐巴尼半身銅像揭幕。（王英信提供）

2003年首位發現SARS病毒的義大利籍醫師卡羅．歐巴尼，在為感染者治病時也被傳染病逝，台灣卡羅歐巴尼協會委託知名雕塑家王英信，為歐巴尼醫師製作半身銅像，並由他親赴義大利卡羅歐巴尼博物館，與市長等人共同為銅像揭幕，王英信說，很開心台灣與義大利能因該銅像而連結。

義大利籍醫師卡羅．歐巴尼，2003年在越南河內為1名美籍華裔病患治病，也被該患者傳染，到泰國開會時發病，18天後病逝，而他是全球第一個通報SARS確定病徵及證實亞洲該症已擴散的資訊給WHO的醫師，因為他的通報促使WHO緊急採取相關措施。

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台灣卡羅歐巴尼協會為了緬懷這位無私奉獻的人道醫師，邀請知名雕塑家王英信，製作其半身銅像放在義大利的卡羅歐巴尼博物館。去年卡羅醫師的兒子魯卡親自到王英信美術館參觀，看過他為多位諾貝爾獎得主雕塑的銅像後，認可王英信的功力，並提供多張父親的照片供創作時參考。

王英信指出，土胚完成後拍照傳給魯卡，魯卡認為雕像傳神，但希望能看到「微笑的爸爸」，看似簡單的「微笑」臉部肌理和輪廓卻大不相同，多次修改後終於換得魯卡的「微笑」。

王英信上週應邀到義大利歐巴尼醫師故鄉卡斯泰爾普拉尼奧市，與台灣卡羅歐巴尼協會理事長莊振澤，以及卡斯泰爾普拉尼奧市長朱塞佩．蒙泰西等人，共同為博物館的銅像揭幕，當天還與歐巴尼醫師的家人手拿「台義友好」字卡合影，感覺既開心又溫暖。

王英信為SARS吹哨者卡羅.歐巴尼醫師的半身銅像，卡羅醫師展露微笑。（王英信提供）

王英信（右1）夫妻，和卡羅歐巴尼的妻子（右2）和兒子魯卡（左2）拿著「台義友好」等字牌，在卡羅醫師銅像前合照。（王英信提供）

台灣卡羅歐巴尼協會成員，在卡羅歐巴巴博物館大合照。（王英信提供）

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