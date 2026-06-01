國北教大偷拍案延燒 校方：安排專業團隊對全校各棟館全面科技偵測

國北教大偷拍案延燒，校方提出8項回應。（記者林曉雲翻攝）

國立台北教育大學篤行樓4樓女廁日前遭人非法裝設針孔攝影設備，引發學生恐慌與不滿。事件曝光後，學生陸續透過社群平台發聲，並發起連署，要求校方公開調查進度、檢討校園安全管理機制，提出更完善的防偷拍措施。國北教大表示，校方予以最嚴厲譴責，並在接獲通報當日即提出8項因應措施，包括全面清查校園隱私空間、提高反針孔偵測頻率、加強巡邏與照明等，且已與警方掌握涉案嫌疑人，正全力偵辦中。

學生在連署中指出，偷拍事件不僅涉及個人隱私遭侵害，更動搖學生對校園安全的基本信任。學生認為，校園應是安全且受保護的學習空間，希望校方正視事件帶來的衝擊，公開說明後續調查進度，並建立更積極且具體的預防機制，避免類似事件再次發生。

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北教大表示，學校於5月29日接獲通報，篤行樓4樓廁所內發現非法裝設的針孔攝影設備後，第一時間即封鎖現場並通報警方到校採證，目前涉案設備已由警方查扣，案件也已正式立案調查。校方強調，對於嚴重侵害師生隱私的不法行為予以最嚴厲譴責，也理解事件帶給學生的焦慮與不安。

校方指出，依據「台北市公共場所防止針孔攝影管理辦法」，原本即每月針對校內廁所、更衣室、淋浴間及哺乳室等隱私空間實施至少一次反針孔偵測，但此次事件顯示仍有漏洞可鑽，已安排專業團隊對全校各棟館進行全面科技偵測。

此外，校方宣布提高反偷拍安全檢查頻率，除原有每月一次的專業廠商檢測外，將結合專業人員及清潔人員高密度巡查；同時全面檢視各棟館廁所死角，加強夜間照明，並將廁所周邊列為重點巡邏區域。

對於學生最關心的偷拍影像是否外流問題，校方引述警方說明指出，目前相關證據均已查扣，蒐證資料存放於封閉式記憶卡內，已由警方扣押保全，現階段尚無外流疑慮。若後續調查發現有人遭到拍攝，警方將通知當事人協助偵辦，以維護相關權益。另有關社群流傳校安人員部分則非事實。

校方表示，已與警方聯合偵辦，並掌握涉案嫌疑人，正全力追查中；同時由心輔單位主動提供學生心理諮商與陪伴服務，希望協助學生降低焦慮情緒，重建對校園安全的信任。校方也強調，將持續檢討校園安全管理機制，並與學生保持溝通，共同維護安全友善的學習環境。

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