花蓮大西瓜應援！進軍天母棒球場 攜味全龍、李多慧打造最甜夏日

花蓮縣政府主辦的「2026花蓮大西瓜強棒應援」一連二天在台北市立天母棒球場熱鬧登場，味全龍啦啦隊人氣女神李多慧也驚喜現身參與互動。（花蓮縣府提供）

花蓮大西瓜強棒來襲！由花蓮縣政府主辦的「2026花蓮大西瓜強棒應援」活動，昨起至今天一連二天在台北市立天母棒球場熱鬧登場，攜手味全龍職棒球隊，結合職棒賽事與花蓮農產展售，把來自花蓮的夏季代表水果帶進球場，打造結合農業、運動與夏日氛圍的特色行銷活動，讓更多消費者近距離感受花蓮農產魅力。

本次活動以花蓮大西瓜為主角，集結多家花蓮在地小農及農產業者北上參與，現場展售花蓮大西瓜及多項特色農產，並推出西瓜切片杯、西瓜冰品、西瓜飲品及創意特色商品，讓民眾在觀賞精彩賽事之餘，也能品嚐來自花蓮產地的新鮮美味。現場同步規劃西瓜主題拍照區及互動打卡活動，吸引不少球迷與民眾參與，現場氣氛熱絡。

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活動期間限定推出的「夏日強棒西瓜杯」成為現場人氣商品，以冰涼鮮甜的花蓮大西瓜搭配創意包裝，深受球迷喜愛。味全龍啦啦隊人氣女神李多慧也驚喜現身參與互動，與民眾一同感受花蓮大西瓜的夏日魅力，為活動增添話題與活力。

味全龍球團副董事長黃宗仁也特別出席活動力挺花蓮農產。黃宗仁表示，花蓮擁有優質且具特色的農業資源，前年震災發生後，各界持續關心花蓮產業發展。此次透過職棒賽事平台推廣花蓮大西瓜，讓更多球迷認識花蓮農產品的優良品質，也希望透過實際消費支持在地農友，為花蓮產業振興盡一份心力。味全龍也將持續透過運動賽事與地方產業結合，共同創造更多交流與合作機會。

縣府農業處長陳淑雯表示，農產品行銷不只是銷售，更是與消費者建立連結的重要過程。本次活動透過球場情境、互動體驗及創意包裝，讓花蓮農產品以更年輕、更貼近生活的方式與消費者接觸，從現場熱烈回響可見，體驗式行銷確實有助於提升品牌辨識度與市場討論度，也為花蓮農產開創更多元的行銷可能。

花蓮縣政府主辦的「2026花蓮大西瓜強棒應援」一連二天在台北市立天母棒球場熱鬧登場，味全龍啦啦隊人氣女神李多慧也驚喜現身參與互動。（花蓮縣府提供）

花蓮縣政府主辦的「2026花蓮大西瓜強棒應援」一連二天在台北市立天母棒球場熱鬧登場，味全龍啦啦隊人氣女神李多慧也驚喜現身參與互動。（花蓮縣府提供）

花蓮縣政府主辦的「2026花蓮大西瓜強棒應援」一連二天在台北市立天母棒球場熱鬧登場。（花蓮縣府提供）

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