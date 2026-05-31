守護新北溪流珍稀原生種 台日攜手推動噶瑪蘭青鱂保育

噶瑪蘭青鱂是台灣最新確認的原生淡水魚，也是瀕危的原生魚類。（新北市農業局提供）

新北市政府農業局致力於溪流水域生態保育，為深化原生魚種復育工作，近期邀請台灣、日本淡水魚類權威學者，針對瀕危原生魚類「噶瑪蘭青鱂」的保種與棲地復育展開跨國座談，專家團隊也前往新北市北勢溪源頭現地勘查，針對保存與復育提出具體建議。

國立台灣海洋大學教授陳義雄指出，噶瑪蘭青鱂與日本青鱂的相似種群在演化與生態習性高度相似，而日本在棲地復育與保種管理上積累豐厚經驗，此次交流將奠定台日雙方在種原保存與人工繁殖技術上的合作基礎。為避免人為干擾與非法捕撈，復育棲地的精確座標目前將保密不公開，未來保育工作會採最高規格的審慎態度推進。

請繼續往下閱讀...

農業局長諶錫輝表示，噶瑪蘭青鱂不僅是台灣最新確認的原生淡水魚，更是新北市極為珍貴的自然生態資產，市府長期推動封溪護魚、棲地改善與外來種移除工作，今年起將全面升級啟動「魚類生態總體檢」，將透過2年期計畫，攜手海洋大學針對封溪護魚重要溪流建立生態資料庫。

諶錫輝說，將與澎湖科技大學合作，在汐止金龍湖展開魚蝦蟹類生態調查與外來魚種清除；同時持續在翠湖保護保育類的台灣細鯿棲地，並移除外來種。未來市府將結盟國內外學術單位與在地組織，以科學調查為本，落實人與自然和諧共存的生態永續願景。

新北市農業局長諶錫輝（右四）與國立台灣海洋大學教授陳義雄及日本來台學者等人合影。（新北市農業局提供）

台日淡水魚類研究專家針對瀕危原生魚類「噶瑪蘭青鱂」的保種、棲地復育及生態維護等議題進行交流座談。（新北市農業局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法