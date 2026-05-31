桃園永源天后宮海巡圓滿落幕 大園警方迎接媽祖回鑾

永源天后宮海上巡航會香於30日晚間平安返抵竹圍漁港，大園警方也到場迎接媽祖回鑾。（記者鄭淑婷翻翻攝）

桃園市大園區永源天后宮海上巡航會香活動已邁入第12年，今年規劃金門、馬祖、澎湖等離島及環台會香行程，並自駕「永源媽祖號」遊艇會香參拜，同行信眾及貴賓約20多人一同參與這場年度海上會香盛事，歷經10餘天航程後於昨（30）日晚間6點30分平安返抵竹圍漁港，為此次海上巡航會香活動畫下圓滿句點。

永源集團為傳承媽祖信仰精神，於企業總部12樓設置永源天后宮，供員工及信眾參拜祈福，多年來持續舉辦海上巡航會香活動，逐漸成為地方宗教文化特色之一，董事長吳旻鴻表示，巡航隊伍於5月18日凌晨4點30分自竹圍漁港啟航，當日中午抵達吉貝，展開10餘天海上巡航會香行程，期間巡航隊伍橫跨離島及台灣本島多處重要港口與宮廟，不僅展現海洋文化特色，也串聯各地媽祖信仰力量。

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返航當日，隊伍先後前往南方澳度天宮及基隆慶安宮參香，傍晚返抵竹圍漁港時，漁會特別動員十餘艘漁船於港外列隊迎接，並施放上百發煙火迎駕，吸引大批信眾到場恭迎媽祖回鑾，場面盛大又熱鬧，吳旻鴻表示，感謝沿途各宮廟、信眾及相關單位的協助與支持，讓今年海上巡航會香活動順利完成。

大園警分局長蘇茂智也前往竹圍漁港迎接媽祖回鑾，並表示大園分局轄區涵蓋大園區及觀音區，擁有鄰近海岸及漁港聚落的地區特色，長期深受媽祖信仰文化薰陶，此次永源天后宮海上巡航會香活動圓滿完成，除了展現地方宗教文化傳承精神，更凝聚地方向心力。

永源天后宮海上巡航會香於30日晚間平安返抵竹圍漁港。（記者鄭淑婷翻攝）

永源天后宮海上巡航會香於30日晚間平安返抵竹圍漁港。（記者鄭淑婷翻攝）

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