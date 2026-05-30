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    首頁 > 生活

    馬公市區商街遮陽棚僅裝燈箱無照明 澎湖縣政府表示無經費

    2026/05/30 11:06 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣政府暫時不封，讓店家自行裝設燈具及電線。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府暫時不封，讓店家自行裝設燈具及電線。（記者劉禹慶攝）

    馬公市區主要道路文化路、樹德路，新近展開人行道及遮陽棚工程，但都是燈箱虛設，無電、無燈、無店號，商家反應比照先前馬公商圈改造計畫，統一牽線亮燈，但澎湖縣政府工務處表示已無經費，且招牌屬於店家私產，應由店家自行斥資裝設線路。

    馬公市區商店街改造工程，澎湖縣政府自1998年起由中正路、仁愛路、民權路至民生路等，依續改建人行道和遮陽棚為形象商街商圈。為了市容景觀統一，因此先前遮陽棚部份均統一規劃製作，包括有燈箱、接電、燈具，及人行道上之嵌燈，和燈箱上店商招牌貼紙，經費也是由澎湖縣政府預算支應。

    但自去年文化路和目前施工中樹德路商街改造，發現遮陽棚上燈箱行同虛設，沒接電也沒燈具，人行道上也沒接電裝燈，以致改造後的文化路段，晚間反而更暗淡。

    目前施工中樹德路商街亦同，因此店家住戶向議會陳情，建議澎湖縣政府能比照之前遮陽棚，統一接電裝燈和看板貼紙ㄧ氣呵成施作，以形塑亮麗商圈。

    對此，澎湖縣工務處表示，縣府沒有經費，現今沒有形象商圈專案，因此規劃接電裝燈在內，而目前施工的樹德路形象商街人行道和遮陽棚大致將完工，先暫停封板，鼓勵店家自行去接電裝燈，因為這是店家個人私產，此次規劃是人行道與遮陽棚工程。

    澎湖縣政府新近進行馬公市遮陽棚與人行道工程，燈箱都是空的。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府新近進行馬公市遮陽棚與人行道工程，燈箱都是空的。（記者劉禹慶攝）

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