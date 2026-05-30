台南「星市集」東菜市壓軸登場 限量套票兌換秒殺

星市集系列活動台南壓軸場在百年東菜市熱鬧登場。（台南市政府提供）

「來趣．踅市仔－溫馨五月．星市集」系列活動台南壓軸場今日在東菜市登場，現場湧入大批響應活動的民眾，市長黃偉哲現身發放限量「星市集套票」，一開放即秒殺，為為期4週的星市集系列活動畫下完美句點。

台南市政府與經濟部攜手合作舉辦星市集系列活動，號召民眾響應綠色消費，凡自備環保購物袋、環保杯及環保餐具等用品，即可以200元兌換400元的限量「星市集套票」；包含學甲、六甲、崇義、玉井、東菜市、隆田、佳里中山、關廟、後營、下營等10處市場，以及武聖、鄭仔寮花園與玉井3處夜市，在整個5月份都熱鬧滾滾。

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黃偉哲指出，東菜市為維持市場服務品質，積極參與經濟部市場評鑑，不僅環境整潔榮獲特優認證，去年更一舉斬獲「4星優良市集」殊榮，也是全台首座無菸市場，成功樹立傳統市場現代化發展的優良典範，也是外地遊客必訪指標市集。

市場處表示，台南入選「來趣．踅市仔－溫馨五月．星市集」的10處市場及3處夜市，成功號召大量民眾自備環保用品，以實際行動響應綠色消費，也讓民眾深刻體驗到台南最有人情味的市集魅力，未來將持續推動傳統市場轉型與優化。

市長黃偉哲現身東菜市發放限量「星市集套票」。（台南市政府提供）

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