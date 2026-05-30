滑板場淪廢棄水池、步道斷頭 議員轟竹市客家建設規劃不周

砸千萬客家經費竟淪斷頭步道與淒涼滑板場，新竹市議員廖子齊要求市府加強公共工程品質與後續維管改善。（記者洪美秀攝）

新竹市議員廖子齊在議會質詢指出，市府爭取客委會經費投入地方建設，但多項啟用不到1年的工程品質與後續維管卻令市民大失所望，包括鹽港溪自行車道上的風火輪公園滑板場因設計不符需求，淪為無人使用的廢棄水池，鹽港溪自行車道沿線與茄苳景觀步道也面臨環境髒亂及動線斷裂等問題。市府回應，相關設施與公共工程維護及欲改善的項目，都已列入年度計畫中，會滾動式檢討改善。

廖子齊表示，市府投入經費推動地方建設，本應帶動觀光與提升公共空間品質，但相關工程卻「荒腔走板」，建設不應只是完工掛表、拍照打卡，更應在安全銜接、交通指引及觀光串連上落實整合。

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廖子齊說，風火輪公園滑板場完工未滿1年就因寬度與距離設計不具舒適度，形同虛設，甚至設置公廁只能設在馬路對面橋下，家長與孩童需穿越車流量極大的馬路，動線危機四伏，再者籃球場圍籬過低導致球體滾落路面引發危險。

她也指出，鹽港溪自行車道雜草叢生、垃圾充斥，至今連線上路線圖都沒有，市民根本不知怎麼騎。騎乘路線也有安全疑慮，內湖橋、誠仁橋與中隘橋等路口的銜接險象環生。另僅200公尺的茄苳景觀步道更是斷頭步道，耗資1510萬元的步道只做200公尺就斷掉，完全無法發揮觀光效益。

廖子齊認為，公共工程的成敗不在於經費的多寡，在於是否貼近使用者需求。歷史與客家文化的傳承需要優質的硬體空間支撐，籲市府引以為戒，避免好不容易爭取的經費因規劃不周，成為負面建設。

砸千萬客家經費竟淪斷頭步道與淒涼滑板場，新竹市議員廖子齊要求市府加強公共工程品質與後續維管改善。（記者洪美秀攝）

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