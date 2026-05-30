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    體育賽事經濟2-2》每年辦近50場縣級及全國賽 屏縣體發中心14人展執行力

    2026/05/30 11:00
    屏縣府體發中心每年辦理約30場縣級賽事，圖為2025年中小聯運田徑代表隊比賽。（屏東縣政府提供）

    屏縣府體發中心每年辦理約30場縣級賽事，圖為2025年中小聯運田徑代表隊比賽。（屏東縣政府提供）

    記者羅欣貞／屏東專題報導

    屏東縣近5年辦逾80場全國賽，每年還有30場縣級賽事，屏東縣體育發展中心正式編制人力僅14名，為完成任務，縣府善用外部資源與跨單位協力，建立分組分工與專案負責制度。

    屏東縣體育發展中心目前正式編制14人，包括主任1名、組長3名、組員7名及助理員3名，平均每年負責約30場縣級賽事及16.2場全國性賽事，主任黃柏翰表示，在人力有限情況下，需善用外部資源與跨單位協力，結合屏縣體育會、各單項委員會及學校協助辦理賽事，透過資源整合與任務分工，降低單一機關人力負擔，並提升賽事專業度與執行量能。

    此外，採分組分工與專案負責制度，依賽事性質、規模及運動種類，由各組分工負責如統籌賽事規劃、場地協調、裁判控管、競賽行政及活動執行等工作，以提升行政效率與執行品質。

    雖然人力有限，但大量舉辦體育賽事仍是值得挑戰的目標，屏東縣體育發展中心分析，透過跨縣市賽事，吸引各地選手、教練及家長至屏東參與，增加不同地區之間的運動交流，提升屏東作為體育賽事城市的能見度。

    而且爭取賽事於屏東辦理，可提供在地選手免去舟車勞頓及對外比賽住宿及交通沉重費用，使基層選手有更多競賽舞台，提升參與度與競技水準，也有助於建立在地運動風氣，長期更有助於推廣屏東地方特色與城市形象。

    屏縣體發中心工作人員承辦大量縣級及全國賽事，常在夜間也要忙碌。（屏東縣政府提供）

    屏縣體發中心工作人員承辦大量縣級及全國賽事，常在夜間也要忙碌。（屏東縣政府提供）

    屏縣體發中心工作人員承辦縣級及全國賽，場邊常見他們忙碌身影。（屏東縣政府提供）

    屏縣體發中心工作人員承辦縣級及全國賽，場邊常見他們忙碌身影。（屏東縣政府提供）

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