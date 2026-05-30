體育賽事經濟2-1》屏東5年辦逾80場全國賽 每年創造1.4億元體育賽事經濟

屏縣近5年期間共舉辦了多達81場全國體育賽事，圖為2025年第一次全國羽球排名賽。（屏東縣政府提供）

記者羅欣貞／屏東專題報導

屏東縣從2020年承辦全中運後引發熱烈迴響，隨後承接2024年全民運動會，也將在明（2027）年舉辦全國運動會，成為全台第一個在10年內包辦3大全國綜合性賽會的縣市，過去5年有高達81場全國體育賽事在屏東舉行，帶動每年2.7萬人次住宿需求，整體經濟效益達到1.4億元，讓屏東國旅在山海風光與人文風情之外，又多了運動觀光的選項。

「每到假日縣立體育館、田徑場週邊都是滿滿人潮！」，這是許多屏東鄉親的切身感受，來自全國各縣市的體育選手在參賽的同時，也來了一趟南國小旅行，帶動運動觀光；屏東縣體育發展中心表示，從2021年至2025年，屏縣共舉辦81場全國體育賽事，13萬9千人參與賽事，平均每年辦理16.2場全國體育比賽、2萬7800名選手參賽，2023年甚至一年辦了19場。

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其中曾紀恩盃全國青少棒錦標賽2017年開始舉辦，並由原國、高中擴展到國小到高中三級階段，為促進城市品牌曝光效益，2023年更名為「屏東盃曾紀恩全國棒球錦標賽」，每年吸引全國2千名以上隊職員到屏東角逐金盃，截至去年已辦理九屆；2023年起屏縣也與中華民國田徑協會共同舉辦「屏東盃全國中小學田徑錦標賽」，現已連辦3年，去年逾3千名選手參加，盛況空前；桌球自由盃國小組個人桌球錦標賽更連續5年在屏東登場，每年吸引3千名隊職員齊聚屏東。

在全民運動推展上，縣府指出，屏東馬拉松2018年起辦理已邁入8屆，逐步建立屏縣特色路跑品牌，每年吸引逾3千名全國跑者，帶動運動觀光與地方消費效益；另屏縣與台電冠名自2021年成立「屏東台電男子排球隊」，並持續辦理企業排球聯賽，逐步形成地方體育交流平台與特色賽事發展模式。

縣府統計，每年全國性賽事約帶動2萬7800人次住宿需求，加計餐飲、交通、伴手禮、觀光遊程及周邊消費等支出，整體綜合經濟效益約可達1億4133萬元，對屏縣旅宿、餐飲及地方商圈均帶來實質效益；創造出屏縣特有的體育賽事經濟。

屏縣近5年期間共舉辦了多達81場全國體育賽事，圖為2025年企業21年甲級男女排球聯賽。（屏東縣政府提供）

屏縣近5年期間共舉辦81場全國體育賽事，其中自由盃國小組個人桌球錦標賽已連續5年在屏東舉行。（屏東縣政府提供

屏縣府爭取賽事於屏東舉辦，可讓基層選手有更多競賽舞台，培育更多優秀的選手。（資料照）

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