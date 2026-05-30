梅雨鋒面要發威了！恐影響一週 專家曝最明顯時間點

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，週末留意午後局部大雷雨，下週西南季風漸北上，後期梅雨漸開始。（資料照）

今天（30日）鋒面遠離並消散，不過清晨水氣仍多，南部地區有局部短暫陣雨，環境為偏東北風，花東地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨，尤其在中南部山區有局部大雨發生的機率。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，週末留意午後局部大雷雨，下週西南季風漸北上，後期梅雨漸開始。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，今明兩天（30~31日）台灣北部、東北部一帶天氣相對穩定，大致是晴到多雲，山區午後雲量增多但是降雨機會不高。中南部地區以及花東地區則是容易有午後熱對流發展帶來午後雷雨機會，今天（30日）要留意局部大雷雨出現的情況。

請繼續往下閱讀...

明天（31日）薔蜜颱風較為靠近可能有局部大雷雨機會，提醒中南部、花東地區的朋友午後外出要注意天氣變化的情況，到山區活動尤其要留意。溫度方面，雖然大環境風向偏北，還是各地方白天還是比較炎熱，北部、東半部白天高溫30~32度，中部、南部高溫仍有31~33度或以上，中南部淺山區在午後雷雨發生前仍可能有局部34~36度或以上高溫發生機會。

粉專指出，下週一（6月1日）薔蜜颱風是距離台灣最接近的一天，外圍環流部分雲層仍會稍微影響台灣天氣，北部、東北部一帶雲量增多，有迎風面局部短暫陣雨機會，中部、南部以及花東地區則是仍要留意下風處午後熱對流發展帶來局部雷雨機會，不過因為風勢較大，午後熱對流的發展降雨應該還是會相對較弱一些。北部、東北部白天高溫會再降一些，來到27~29度，花東地區高溫仍有29~31度，中南部地區高溫31~33度，部分淺山地區仍有34~36度或以上高溫出現的機會。

粉專續指，下週二（2日）台灣附近的風向也會逐漸轉變，各地大致為多雲或有陽光的天氣，午後在西半部山區以及東半部局部地區有熱對流雷雨發生機會。溫度則是會隨著風向轉變而趨於炎熱，北部、東北部高溫很快回升到32~34度，花東地區31~33度，中南部地區有33~35度，部分地區36度或以上的高溫機會。

下週三、週四（3~4日）迎風面的中南部沿海平原在夜晚清晨有局部短暫陣雨機會，白天午後雷雨的天氣，熱對流發展處可能有局部較大雨勢機會。溫度較炎熱，西半部高溫33~35度，中南部淺山區有局部36度或以上高溫機會，東半部高溫約31~33度，雖然降雨機會增多，但是在午後降雨前仍要留意高溫。這兩天在南海可能有低壓擾動發展，並且逐漸向東北移動，大致趨向台灣西南方海域，由於低壓擾動的發展牽制住西南季風水氣較豐沛的部分，因此台灣這邊的降雨還不會很多。

粉專補充，下週五（5日）南海的低壓擾動可能逐漸來到巴士海峽或台灣西南方近海，西南季風水氣也隨之北上來到台灣附近，北邊則是有微弱鋒面緩慢靠近，大氣狀態會變得比較不穩定，中部以南地區有短暫陣雨或雷雨機會，其他地方配合白天熱力對流發展，普遍會有午後雷雨，並且要留意局部大雷雨發生情況。

粉專預估，下週末（6~7日）靠近台灣的低壓擾動逐漸消失，同時北邊微弱鋒面也將來到台灣附近，配合西南季風水氣，逐漸形成梅雨鋒面的型態，各地有短暫陣雨或雷雨，要留意對流胞發展可能造成的局部較大雨勢機會，天氣變得更為不穩定。8日起，滯留鋒面將停留在台灣附近，配合西南季風而呈現較為典型的梅雨鋒面型態，各地有陣雨或雷雨，也容易出現較大雨勢或短時強降雨現象。滯留鋒面停留在台灣附近的時間可能會有一週左右，最快6月15日之後才有機會隨著太平洋高壓北抬而逐漸向北離開台灣附近，預期將會是今年梅雨季梅雨型態最明顯的一段時間，提醒大家要提早注意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法