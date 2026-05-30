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    首頁 > 生活

    舊衣別亂丟！竹市舊衣不落地定點回收 今年已收1.2萬件

    2026/05/30 12:21 記者洪美秀／新竹報導
    舊衣別亂丟！新竹市推舊衣不落地定點回收政策，今年媒合3社區及辦定點活動，已收1.2萬件舊衣，並轉給社福單位再利用。（新竹市府提供）

    舊衣別亂丟！新竹市推舊衣不落地定點回收政策，今年媒合3社區及辦定點活動，已收1.2萬件舊衣，並轉給社福單位再利用。（新竹市府提供）

    舊衣服別亂丟！新竹市今年推「舊衣不落地定點回收」政策，與市轄3個社區合作擺舊衣回收箱，包括舉辦舊衣回收活動及社區回收，至今已回收1.2萬件舊衣服，所有舊衣也轉給弱勢團體做公益，減少舊衣被亂丟及舊衣回收箱亂擺無人整理成髒亂點情形。

    市府表示，過去路側舊衣回收設施因管理不易，常有滿溢及環境髒亂情形，今年調整為社區內部設置、定點管理模式，導入社福單位進駐示範場域，藉此維護市容，並強化資源循環效率。同時與在地企業與社福團體舉辦舊衣回收活動，已回收5133件舊衣；市府預定6月27日14時，會與新竹市脊髓損傷者協會在新竹大遠百再辦理回收活動，想整理舊衣服民眾可把握機會。

    環保局表示，市府已媒合圓周率社區、GO時上社區及GO威社區等3處示範點，導入社福單位進駐負責定期清運與管理。截至5月20日止，已回收舊衣7180件，居民對在社區內即可參與環保與公益行動，都正面肯定。環保局提醒，舊衣物屬竹市公告回收資源物，民眾應妥善打包交由資源回收車處理。可回收項目包含上衣、褲子、裙子、外套及洋裝等；不可回收則包括貼身衣物、髒污破損衣物、鞋子、包包、布偶及寢具等，應作一般垃圾處理。可洽資源回收網「舊衣回收資訊－民眾專區」（https://reurl.cc/Z2oR1g）查詢。

    舊衣別亂丟！新竹市推舊衣不落地定點回收政策，今年媒合3社區及辦定點活動，已收1.2萬件舊衣，並轉給社福單位再利用。（新竹市府提供）

    舊衣別亂丟！新竹市推舊衣不落地定點回收政策，今年媒合3社區及辦定點活動，已收1.2萬件舊衣，並轉給社福單位再利用。（新竹市府提供）

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