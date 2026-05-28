士林天壽公園木棧板間隙大 家長：每週至少1個小孩踩空

林杏兒說，目前該遊具的旁邊有標示限3到12歲使用，但使用遊具的多是幼稚園小朋友，「這樣的縫隙確實有點過寬」。（記者蔡愷恆攝）

台北市議員林杏兒今（28日）召開記者會，表示今年兒童節才開放的士林區天壽公園，遊樂設施木棧板間隙過大，寬度達25公分、高度123公分，小朋友在上面遊玩很容易從縫隙跌下來，恐撞到下巴、甚至腦震盪。受害兒童家長說，有2、3個孩子的同學們也曾跌落，據觀察，每週至少有1個孩子摔下來。

林杏兒指出，天壽公園是她與當地里長共同努力爭取來的，當初在天壽公園啟用時，她就發現這項遊具縫隙過大，有安全上的顧慮，沒有任何安全防護措施，現場就曾與遊具的設計師討論過，更辦過一次會勘，強調設施下方的軟墊就可避免小朋友受傷；設計師卻說為了「訓練小朋友的膽識」，十分堅持、不願更改。

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她說，經過1個多月下來，已多次接獲陳情，強調並非個案，雖然目前沒有傳出小朋友受到重大傷害，但墜落的小朋友和家長都飽受驚嚇。

受害兒童家長提到，自開幕後都會帶孩子來這裡玩，但每次都看到至少有1個孩子踩空，若看到現場有年紀比較小的孩子，家長間皆會互相提醒要注意安全。她也表示，6歲的大兒子在遊玩時，跌落並撞到背部，無大礙但需冰敷治療。

林杏兒說，目前該遊具旁邊有標示限3到12歲使用，但使用遊具的多是幼稚園小朋友，「這樣的縫隙確實有點過寬」。記者現場觀察，縫隙間隔大到一個成年人皆可輕鬆穿過。

林杏兒問市長蔣萬安：「如果你的三寶來結果受傷了，你會不會心痛！」她強調，小朋友的安全應該是所有公園內遊具設計的最基本要求，希望公園處可以考慮將遊具的高度降低或是加設安全護墊。

她也建議，公園處應立即進行改善，讓小朋友有一個安全的遊戲空間，不應等到出意外了才來檢討；若公園處仍堅持設計師理念，那就請在遊具上加貼國家賠償的請求方法與專線電話，讓小朋友能夠在第一時間內就可以請求國賠。她補充，如果孩子因此受傷，皆可以找她協助請求國賠。

受害兒童家長提到，自開幕後都會帶孩子來這裡玩，但每次都看得到至少有一個孩子踩空，若看到現場有年紀比較小的孩子，家長間皆會互相提醒要注意安全。（記者蔡愷恆攝）

台北市議員林杏兒今（28日）召開記者會，表示今年兒童節才開放的士林區天壽公園，遊樂設施木棧板間隙過大，寬度達25公分、高度123公分，小朋友在上面遊玩很容易從遊具的縫隙中跌下來，恐撞到下巴、甚至腦震盪。（記者蔡愷恆攝）

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